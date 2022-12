A lacuna deixada no ataque após a rescisão de contrato com o veterano Cristiano Ronaldo vem obrigando o Manchester United a vasculhar o mercado a fim de suprir as necessidades do elenco. E a principal opção está em Portugal. Gonçalo Ramos, atacante do Benfica, e que brilhou na Copa do Mundo do Catar ao marcar três gols na vitória da seleção portuguesa sobre a Suíça por 6 a 1, agrada o treinador holandês Erik ten Hag.

O jogador está no radar do clube e conversas preliminares já estão sendo mantidas. “Estamos trabalhando para trazer jogadores certos, mas posso comentar sobre jogadores específicos, nunca farei isso. Eles têm contrato e eu respeito isso. “, afirmou o treinador.

De acordo com o jornal Manchester Evening News, o clube inglês está sem atacantes reconhecidos mundialmente e a saída de Cristiano Ronaldo apressa a necessidade de uma reposição em alto nível. Em entrevista à imprensa inglesa, o técnico Erik ten Hag falou sobre o assunto e confirmou a necessidade de ter um novo nome.

“Sim, estamos precisando. Fazemos tudo ao nosso alcance e seguimos pesquisando todas as oportunidades para contratá-los”, afirmou o treinador no Centro de Treinamento de Inverno do clube em Jerez.

Neste Mundial, Gonçalo Ramos ganhou grande visibilidade não só pelo bom futebol apresentado, mas também por ter deixado Cristiano Ronaldo como mais uma opção para o banco de reservas.

A Copa do Mundo está servindo como vitrine para que outros nomes também sejam avaliados. Cody Gakpo, do PSV Eindhoven é outro que fez uma boa competição. Eliminado nas quartas de final para a Argentina, ele encerrou esta edição como artilheiro da Holanda com três gols marcados.