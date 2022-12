A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 2, que a União Europeia, os membros do G7 e outros países fecharam um acordo para impor um teto sobre o preço do petróleo da Rússia. Mais cedo, a Dow Jones Newswires reportou a partir de fontes diplomáticas sobre o acordo entre os membros da UE para um teto do petróleo russo a US$ 60 o barril.

Ursula von der Leyen disse que o teto no preço tem três objetivos. O primeiro deles é reforçar o veto já previsto para vigorar a partir do dia 5 a compras de petróleo russo, por parte da UE e aliados. Um segundo motivo é reduzir a receita de Moscou com a commodity, no momento em que o regime de Vladimir Putin conduz uma guerra na Ucrânia.

“E em terceiro lugar, ao mesmo tempo, isso estabilizará os preços globais de energia”, afirmou ela.

Segundo Ursula von der Leyen, a iniciativa permite que “algum” petróleo da Rússia seja transportado e negociado, com a participação de corretoras e outras empresas europeias envolvidas nessas operações para terceiros países, contanto que o teto de preço seja respeitado.

O teto será ainda ajustável com o tempo, com isso será possível reagir às mudanças no mercado, explicou Ursula von der Leyen.

Ao mesmo tempo, ela ressalta a unidade na oposição da UE e de aliados contra a “guerra atroz” da Rússia na Ucrânia.