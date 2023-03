A partir desta quarta-feira, Curitiba inicia a aplicação da nova vacina contra Mpox para a população considerada mais vulnerável à doença, seguindo estritamente as diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde. Foram enviadas ao município 244 doses do novo imunizante.



De acordo com o determinado pelo Ministério da Saúde, a aplicação será direcionada para pessoas que vivem com HIV/aids e estão com CD4 inferior a 200; profissionais de laboratório de nível de biossegurança 3; além daquelas pessoas que tiveram contato de risco com caso suspeito ou confirmado de Mpox. A vacinação não acontecerá por busca direta.