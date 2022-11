O Brasil parece ter recuperado seu status de favorito em Copas do Mundo. A seleção brasileira vem sendo analisada até por adversários que não estão no mesmo grupo. O zagueiro Virgil Van Dijk, da Holanda, foi questionado sobre a não convocação de Roberto Firmino, seu companheiro de Liverpool. Cauteloso, o defensor não quis entrar em polêmica e exaltou o nível da equipe de Tite.

“Acho que o Brasil tem um time muito bom, mas muito bom. Como Firmino não está no elenco, isso é tudo o que eu posso falar e pensar”, disse o defensor, que esteve em campo na vitória da Holanda por 2 a 0 sobre Senegal na última segunda-feira, em sua participação no podcast Pitch Inside.

Van Dijk, no entanto, aproveitou para elogiar o brasileiro, com quem já dividiu muitas glórias no Liverpool. “Sei o quanto é difícil jogar contra o Bobby (Firmino). Ele se movimenta muito, é rápido, não é fácil marcá-lo, assim como o Salah, o Mané, o Thiago (Alcântara). É sempre muito bom jogar com esses caras. Por isso eu digo, no Liverpool, sou Bobby”, finalizou o holandês.

Presente na Copa do Mundo de 2018, Firmino foi perdendo espaço com Tite nos últimos anos, mas nunca passou muito tempo sem ser convocado pelo treinador. Fez parte do ciclo para o Mundial, mas acabou ficando fora da lista dos 26 nomes, o que pegou algumas pessoas de surpresa.

A ascensão de Pedro no Flamengo e o bom momento de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli no Arsenal também foram alguns dos motivos que levaram Firmino a ficar de fora. Existia a possibilidade de Tite convocar mais um homem de frente e trazer só um lateral-direito, mas o treinador acabou optando por convocar Daniel Alves.

O Brasil estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia, no estádio Lusail, em Doha. A seleção brasileira está no Grupo G, ao lado também de Suíça e Camarões.