Nas quartas de final, o duelo entre Argentina e Holanda irá definir o eventual adversário do Brasil nas semifinais da Copa do Mundo do Catar – caso a seleção brasileira vença seu confronto com a Croácia na sexta-feira. Mirando um jogo futuro e respondendo aos elogios que a equipe de Tite recebeu após vitória diante da Coreia do Sul por 4 a 1, o treinador Van Gaal afirmou que o futebol de Holanda e Brasil estão no mesmo nível.

O técnico holandês acompanhou uma parte da goleada brasileira nas oitavas de final nesta segunda-feira e comparou com o futebol apresentado por sua seleção até aqui no Mundial. “Eu vi parte do jogo do Brasil de ontem (segunda). A verdade é que eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Eles atuam com defesa compacta e fazem a transição muito rápida”, pontuou Van Gaal, em entrevista à ESPN Holanda.

Segundo o treinador, essa diferença de tratamento entre as equipes parte da própria imprensa, que exalta a atuação da seleção brasileira, especialmente após a goleada sobre a Coreia do Sul. “A coisa mais estranha que leio na mídia, por meio do que meus amigos me mostram, é que falam que o futebol do Brasil (contra a Coreia) foi um ‘futebol brilhante’, enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa”, disse Van Gaal.

A Holanda recebeu críticas após suas primeiras atuações na fase de grupos desta Copa. Vitória por 2 a 0 sobre Senegal e empate por 1 a 1 diante do Equador foram motivos de dúvidas sobre a seleção holandesa. Entretanto, ao final da fase de grupos a campanha da Holanda foi superior à do Brasil e seguem invictos no Mundial – a seleção brasileira perdeu a última partida da primeira fase para Camarões.

Nas oitavas de final, a vitória sobre os Estados Unidos, por 3 a 1, a Holanda teve sua primeira grande atuação no Mundial. Um dos gols, marcado por Depay, foi elogiado por Van Gaal. “Nós também fizemos um gol assim (em transição rápida). E nosso gol foi muito mais bonito”, afirmou o treinador, comparando com um dos gols do Brasil na vitória sobre a Coreia do Sul. “Foram 20 passes em alta velocidade. Foi realmente um supergol!”

Além de falar sobre o Brasil, Van Gaal também fez breve análise sobre o duelo com a Argentina, pelas quartas de final, no que classificou como uma revanche. O holandês era o comandante da seleção em 2014, quando foi eliminada nos pênaltis para os sul-americanos nas semifinais daquele Mundial. “Estamos nas quartas, e a Argentina foi o time que nos eliminou nos pênaltis da última vez que chegamos a essa fase. Temos contas a acertar com eles”, afirmou.