Os atacantes Depay e Gakpo foram eleitos pelo técnico Luis Van Gaal como destaques na vitória de 2 a 0 da Holanda sobre o Catar nesta terça-feira, em partida que garantiu a seleção europeia nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O treinador holandês elogiou a dupla em duas etapas do seu discurso. Depay ganhou pontos com o chefe por sua participação nos dois gols holandeses, enquanto Gakpo vem demonstrando ser decisivo neste Mundial.

“Depay foi fundamental. Participou nos dois lances de gol e se movimentou muito bem dando opções para os companheiros. No entanto, precisamos ter cuidado, pois não joga há quase dois meses”, comentou.

Ao balançar a rede contra o Catar, Gakpo confirmou a sua fase artilheira. É o seu terceiro gol na Copa do Mundo. “É muito jovem e tem tudo para ser uma grande estrela no futuro. Tem uma grande personalidade e muita vontade de aprender.”

Feliz pelo resultado, Van Gaal só mudou o tom do discurso ao falar das críticas feitas a sua seleção pelos torcedores. “É decepcionante que os fãs não estejam felizes. Não concordo. As coisas não são tão ruins quanto as pintam”, concluiu.

A Holanda terminou a fase de grupos na liderança da chave A, com sete pontos, após duas vitórias e um empate. O Senegal, com seis, ficou com o segundo lugar do grupo e a vaga nas oitavas de final. Equador e Catar estão eliminados do Mundial.