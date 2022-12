Em seu último jogo na direção da Holanda, Louis Van Gaal não escondeu a tristeza por cair nas quartas de final da Copa do Mundo após derrota nos pênaltis diante da Argentina. Depois de a seleção buscar os 2 a 2 e manter o empate na prorrogação, a confiança era grande na vaga pela enorme preparação nas cobranças. O treinador ainda questionou a arbitragem em lance do segundo gol de Messi.

“Treinamos pênaltis o ano todo e depois as coisas dão errado”, lamentou Van Gaal. “Pedi aos jogadores para baterem pênaltis em seus clubes e todos eles o fizeram. Daí você perde os dois primeiros na Copa e não pode mais vencer”, ficou decepcionado.

Van Gaal ainda questionou o lance que originou o gol de Messi, em sua visão, inexistente. “Aquele pênalti, todo aquele alongamento… Estou curioso para saber exatamente como foi. De qualquer forma, no final você não perde por causa do árbitro. Na verdade, até conseguimos empatar muito bem.”

Agora aposentado da seleção holandesa, o comandante fez questão de elogiar seus jogadores, que foram bravos para buscar o 2 a 2 após estarem em desvantagem de dois gols restando poucos minutos para o apito final.

“O jogo foi uma verdadeira batalha, cheia de reviravoltas”, analisou. “Digna de uma partida que valia a classificação para uma semifinal de Copa do Mundo”, avaliou. “Eu queria muito ter conquistado algo com este excepcional grupo de jogadores, mas os pênaltis são assim mesmo.”

Admitiu, ainda, que faltou fôlego no tempo extra para alcançar uma virada. “Não tenho nada a reprovar dos meus jogadores. No segundo tempo nossa equipe teve que correr muito mais em busca do resultado e descontar a diferença de dois gols. Com isso, acabou ficando mais cansada para jogar a prorrogação.”

O capitão Van Dijk perdeu a primeira cobrança e também lamentou o lance. “Todos nós treinamos. Sabíamos que ele (goleiro Emiliano Martínez) era duro (de ser superado) e talvez eu devesse ter batido um pouco mais no canto”, reconheceu a falha na batida.

O zagueiro, porém, fez questão de elogiar a luta da seleção para tentar buscar uma virada que seria histórica. “Todo mundo lutou, mostramos grande espírito”, disse Van Dijk. “Tínhamos muita fé de que iríamos continuar porque este é um grupo muito especial de jogadores, a equipe não desistiu e lutamos até o fim. Estamos, portanto, muito desapontados. Isso dói muito.”

E foi na linha de Van Gaal sobre o cansaço ter prejudicado o time nas 30 minutos adicionais. “O problema é que para buscar o empate, no último minuto do tempo normal, tivemos que correr mais do que os argentinos. E isso pesou na hora da prorrogação.”