Primeira seleção garantida nas quartas de final da Copa do Mundo, a Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1, neste sábado, apesar de exibir apenas 35% de posse de bola. Ao fim da partida, o técnico Louis Van Gaal reconheceu que sua equipe ficou devendo neste fundamento, o que preocupa para a sequência do mata-mata no Catar. Porém, ele demonstrou confiança elevada no time holandês: “podemos ser campeões”.

“Não ficamos bem na posse de bola, principalmente no primeiro tempo. Mas marcamos dois belos gols. Podemos fazer muito mais e devemos fazê-lo”, disse o treinador, em entrevista ao canal holandês NOS. Van Gaal se refere à postura mais retrancada da Holanda na etapa inicial, quando os EUA controlaram a posse, embora tenham sofrido dois gols.

Apesar da insatisfação com a posse de bola, Van Gaal evitou maiores críticas ao seu time. “Ganhamos por 3 a 1, tenho que estar satisfeito. Mas vamos enfrentar rivais mais complicados. Então, vamos ter que melhorar neste fundamento. Mas também é verdade que melhoramos nisso no segundo tempo. Estou muito orgulhoso, mas podemos fazer melhor.”

O exigente e vitorioso treinador reconheceu a visível evolução da equipe holandesa neste sábado em todos os setores. E esbanjou confiança. “Já disse e vou repetir: podemos ser campeões do mundo. Isso foi o que eu já disse e o que eu digo novamente.”

Van Gaal aprovou a produção ofensiva, que rendeu três gols, um deles fruto de uma das jogadas mais bonitas da Holanda nesta Copa. “Fico satisfeito quando meus jogadores marcam gols e hoje isso aconteceu e também porque foram gols fantásticos”, comentou o treinador, antes de sair em defesa da seleção após as fracas atuações na fase de grupos.

“Recebemos muito carinho da torcida e aceito as críticas como algo que faz parte da nossa profissão. Mas é bom lembrar que há seleções de primeiro nível que estão fora da Copa. E nós continuamos aqui”, destacou, sem citar o nome de outras equipes, caso dos campeões mundiais Alemanha e Uruguai, eliminados na primeira fase.