O técnico Louis Van Gaal está sentindo falta de uma presença maior da torcida holandesa nos jogos da seleção na Copa do Mundo. Pelo que o treinador observou nas arquibancadas do Catar, os holandeses estiveram em menor número nas quatro partidas disputadas até agora, o que influencia na atmosfera dos estádios e causa certa dose de desapontamento.

“Seria bacana se o país nos apoiasse mais. Jogamos quatro partidas, e em todas elas nossa torcida era minoria”, afirmou o técnico em entrevista ao canal holandês “NOS”. Antes do Mundial, contudo, já era esperado que os torcedores holandeses não comparecessem em peso no Catar, pois houve grande mobilização no país europeu a favor de boicotes contra o evento, em razão das violações de direitos humanos cometidas pela nação árabe.

Na semana de estreia da Copa, Van Gaal chegou a falar sobre o assunto e mostrou-se compreensivo com os compatriotas que optaram pelo boicote. Apesar disso, expôs também uma ponta de esperança de que uma boa campanha da Holanda poderia despertar maior interesse até mesmo nos holandeses mais politizados.

“Eles estão certos em fazer isso, mas espero que joguemos tão bem que, no final do torneio, quando jogarmos a final, eles estejam assistindo na TV e vejam como somos bons”, disse o treinador na ocasião, esbanjando otimismo sobre o futuro de seu time antes mesmo de entrar em campo para o primeiro jogo.

Alguns dias depois da declaração, a Holanda foi a campo e venceu o Senegal por 2 a 0. Em seguida, empatou com o Equador por 1 a 1 e conseguiu um novo 2 a 0, diante do Catar. Nas oitavas de final, passou pelos Estados Unidos com um triunfo por 3 a 1, o 19º jogo sem derrota sob o comando de Van Gaal, e garantiu vaga nas quartas de final, fase na qual terá a Argentina como adversária, em duelo marcado para as 16 horas de sexta-feira.