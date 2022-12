O técnico Didier Deschamps ganhou dois problemas de ordem clínica nestes dias que antecedem a final da Copa do Mundo do Catar, entre França e Argentina. Os zagueiros Varane e Konaté apresentaram febre nesta sexta-feira e estão sob cuidados do departamento médico da seleção francesa.

Os dois se juntam ao atacante Kingsley. Ele teve febre nesta quinta-feira e logo foi isolado do restante do elenco. Os médicos da seleção estão sendo obrigados a conviver com sintomas gripais que vem atingindo o elenco. O zagueiro Upamecano e o meia Rabiot também apresentaram estado febril.

Upamecano ainda conseguiu se recuperar, mas acabou fora da vitória de 2 a 0 sobre os marroquinos por precaução. Rabiot, no entanto, sequer acompanhou a delegação francesa ao estádio.

Apesar dos casos registrados, a delegação francesa descartou qualquer possibilidade de surto de covid-19. No entanto, o departamento médico da seleção redobrou os cuidados na concentração a fim de impedir o aumento de atletas com sintomas de gripe.

As seleções da França e da Argentina estão nos preparativos finais para a decisão da Copa do Mundo do Catar. O confronto acontece neste domingo, às 12 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.