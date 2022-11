O que parecia fácil e era dado como certo, acabou se transformando em um enorme obstáculo. O Vasco era cotado como um dos favoritos ao acesso para a elite nacional em 2023, porém, só poderá confirmar a sua presença ao lado das grandes forças do País, se passar pelo desafio desta 38ª rodada, a última do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste domingo, o time carioca decide uma vaga diretamente com o Ituano, a partir das 18h30, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu (SP).

Com 59 pontos, em quarto lugar, o Vasco entra em campo com a vantagem do empate diante do Ituano, quinto colocado, com 57 pontos. O time paulista precisa vencer para chegar ao Brasileirão pela primeira vez na história. Esta é a primeira vez na era dos pontos corridos que dois times se enfrentam diretamente no encerramento da competição, em uma autêntica final. Todos os ingressos foram vendidos e perto de 15 mil torcedores devem lotar as arquibancadas, quatro mil deles de vascaínos.

Para o Vasco é possível subir até mesmo com uma derrota, mas precisaria de um cenário pouco provável: o Bahia, terceiro colocado com 59 pontos, perder para o CRB por dois gols a mais do que o time carioca. Este jogo será disputado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) no mesmo horário.

O Vasco, porém, tenta confirmar o acesso em campo para evitar ainda mais polêmica envolvendo o jogo contra o Sport. A partida foi interrompida após invasão da torcida pernambucana e o julgamento foi adiado. Há chance de um dos clubes ser considerado causador do incidente e, com isso, ser declarado perdedor por 3 a 0 – a partida terminou empatada por 1 a 1 na Ilha do Retiro. Se o Sport for considerado culpado e perder os pontos, o Vasco até poderá garantir o acesso. Mas é algo pouco provável, porque a decisão do STJD seria taxada como uma grande virada de mesa.

Esta é a quinta participação do Vasco na Série B, que foi campeão em 2009. Agora tenta voltar à elite após dois anos fora da elite. Na temporada passada, foi a primeira vez que o clube não conseguiu retornar no ano seguinte à queda, após terminar em décimo lugar, com 49 pontos.

A expectativa para 2023 vem sendo das melhores possíveis após o Vasco vender a SAF à empresa 777 Partners. Nos próximos anos, o grupo americano irá investir R$ 700 milhões, além de ter assumido a dívida, outros R$ 700 milhões. Entretanto, o negócio foi finalizado junto com a janela de transferências e não foi possível ver o poder financeiro dentro de campo.

CAMPANHA IRREGULAR

O Vasco fez um bom primeiro turno e terminou com a segunda melhor campanha, atrás apenas do Cruzeiro. Entretanto, o returno vem sendo muito irregular. O time se salvou com os bons resultados em casa, mas chegou a perder oito partidas seguidas como mandante. Este retrospecto negativo comprometeu sua campanha e colocou em risco sua vaga de acesso. Assim, está em 12º no segundo turno até agora, com apenas sete vitórias.

O Vasco vem de uma derrota muito dolorosa, por 3 a 2, para o Sampaio Corrêa, dentro de São Januário. Até então, era o único invicto como mandante e tinha toda a atmosfera para ter vencido e carimbado o acesso. Fez um gol aos três minutos, levou a virada, empatou nos acréscimos, mas sofreu outro gol no último lance, aos 54 minutos.

GRANDE ASCENSÃO

O Ituano teve uma trajetória inversa. Após ficar em 16º lugar no primeiro turno, inclusive ameaçado pelo rebaixamento, o time paulista reagiu e já tem garantida a melhor campanha Do returno. Está 11 jogos invicto em casa, com nove vitórias, as cinco últimas em sequência. A última derrota como mandante aconteceu em 2 de julho, quando sofreu 3 a 2 para o Criciúma.

FOCO TOTAL

Sabendo da importância do duelo, o Vasco antecipou a sua viagem e chegou em Itu na noite de quinta-feira, se hospedando em um resort de luxo. O técnico Jorginho relacionou Raniel e Luiz Henrique, que cumpriram suspensão nos dois últimos jogos após confusão no jogo com o Sport. O volante Andrey Santos, que vinha tratando de dores no tornozelo, está confirmado.

Na última rodada, o Vasco entrou com Palácios como volante, mas isso deve ser alterado. Assim, Yuri Lara retoma a posição. Ainda há dúvida se quem inicia no meio-campo será Nenê ou Alex Teixeira. O zagueiro reserva Quintero está suspenso, assim como o lateral-esquerdo Edimar, que deve ser substituído por Paulo Victor.

O técnico Jorginho afirmou que a derrota ficou para trás e reforçou a confiança no elenco para conquistar o acesso. “Esse é o momento mais importante para o Vasco, é o que eu falei para os jogadores. A gente precisa se unir. Uma derrota, dolorosa como foi, todo mundo sente. Mas somos profissionais e vamos em busca do nosso objetivo. Sabemos que vai ser muito difícil, uma batalha literalmente. Mas acredito muito no elenco. Nós vamos subir”, disse o técnico, que sempre repetiu estas palavras desde que assumiu o comando do time.

Na quinta-feira cedo aconteceu um último treino no Rio, onde o grupo fez um pacto pelo acesso. Ao término do treino, mais de 80 pessoas jogadores, comissão técnica, dirigentes, seguranças e funcionários formaram um grande círculo no campo e prometeram oferecer o acesso à torcida, que lotou todos os jogos disputados em São Januário.

A delegação em Itu também está reforçada, inclusive com jogadores que não serão relacionados para a partida e também os machucados. Muitos funcionários, que não costumam viajar, desta vez reforçam a corrente positiva vascaína.

CHANCE DA VIDA

O técnico Carlos Pimentel não fará mudanças no Ituano logo no último jogo. A tendência é repetir quase toda a escalação. A única exceção deve ser o atacante Vinícius Paiva, que pertence ao próprio Vasco. Para escalá-lo, o clube paulista deveria pagar R$ 1 milhão de multa, o que não vai ocorrer. Assim, o ataque pode ser formado com Gabriel Barros, Aylon e Léo Ceará.

Carlos Pimentel reconheceu que a obrigação é do Vasco, mas confia em coroar o desempenho paulista com o acesso. “A cobrança, a pressão e a ansiedade são muito maiores, porque o número de torcedores e a visibilidade na imprensa aumentam. Se soubermos nos impor, esse é um fator que pode vir para o nosso lado. Mas o primeiro tópico da nossa batalha é entender o nosso tamanho. O grande é o Vasco, a obrigação é, sim, deles. E nós temos de estar naquele dia onde tudo dá certo e que o nosso planejamento seja muito efetivo e feliz.”

O Ituano é um clube empresa e que já teve no seu comando o ex-atacante Juninho Paulista, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002 e que trabalha como coordenador técnico da CBF. O clube já foi campeão paulista duas vezes.

Em 2002 aproveitou a ausência dos quatro grandes clubes – São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, que só disputaram o Torneio Rio-São Paulo – para vencer os rivais do interior. Em 2014, foi à final com o Santos, vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 e perdendo o segundo pelo mesmo placar, ambos disputados no Pacaembu. Nos pênaltis, o Ituano levou a melhor – 7 a 6 e confirmou o título.