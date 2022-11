O ano ainda não acabou, mas diversos casais colocaram um ponto final nos seus relacionamentos, deixando fãs surpreendidos com as decisões. Entre relações que estavam entre idas e vindas, outros em inícios matrimoniais e alguns em relações longevas, veja a lista dos casais que se separaram antes de 2022 acabar.

Jojo Todynho e Lucas Souza

Mesmo dizendo que não se separava, só ficava viúva, Jojo Todynho e Lucas Souza colocaram um ponto final no casamento de um pouco mais de 10 meses. A assinatura do divórcio veio no começo de novembro, após o casal ter cogitado uma volta, mas a decisão da cantora permaneceu. Solteira, Jojo Todynho fez até uma festa para “celebrar seu renascimento”.

Lexa e Mc Guimê

Os cantores, que estavam juntos há 7 anos, anunciaram o fim do casamento no final de outubro. Os dois começaram a namorar em 2015 e, em 2018, oficializaram a relação. No comunicado do fim do relacionamento, a cantora disse que o amor pelo ex “vai além desse mundo” e o artista disse que o que mais o ex-casal teve foi “amor, respeito, compaixão, carinho e cuidado”.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim da relação de 13 anos em outubro. Em comunicado compartilhado em conjunto, o ex-casal, que oficializou a relação em 2019, ressaltou que o amor que os une vai além de estar casado e que segue por caminhos diferentes, mas sempre admirando a trajetória um do outro.

Gisele Bündchen e Tom Brady

Gisele Bündchen e Tom Brady assinaram o divórcio em outubro. Sem revelar o motivo da separação, a desistência da aposentadoria do atleta teria chateado a modelo por ele não priorizar a família. O ex-casal tem dois filhos: Vivian, de 9 anos; e Benjamin, de 12.

Iza e Sérgio Santos

Após quase 4 anos de união, Iza e o produtor Sérgio Santos anunciaram o fim do casamento. Ambos disseram que viveram momentos bonitos juntos, mas que estão ressignificando a relação deles, baseada em muito amor e respeito.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi

Entre idas e vindas, Maíra Cardi anunciou nova separação de Arthur Aguiar no começo de outubro. Segundo a influenciadora, foi “o fim da caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho, melhor para ambos”. Eles se casaram em 2017 e já haviam se separado outras vezes.

Cláudia Abreu e João Henrique Fonseca

Após 25 anos de casados, Cláudia Abreu e João Henrique Fonseca se separaram. Eles têm quatro filhos, Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique e permanecem amigos e sócios.

Rodrigo Sant’Anna e Junio Figueiredo

Rodrigo Sant’Anna e Junio Figueiredo compartilharam o término do casamento depois de três anos. Através de uma publicação compartilhada em seu perfil no Instagram, o humorista disse que viveu anos “muito felizes” ao lado do ex-parceiro e que eles “continuavam amigos e trabalhando juntos, se amando e respeitando”.

Humberto Carrão e Chandelly Braz

Juntos desde 2012, os atores Humberto Carrão e Chandelly Braz anunciaram o fim do casamento no início de agosto. Recentemente, o global falou sobre como a repercussão do término “foi machista” e “pouco cuidadosa com o casal, principalmente com a mulher”. Eles seguem dividindo a guarda da cadelinha Mattia, que adotaram quando estavam juntos.

Shakira e Piqué

Em comunicado conjunto, Shakira e Piqué anunciaram o término de 11 anos de relacionamento. O ex-casal disse lamentar a decisão e pediu respeito a privacidade dos filhos, Milan e Sasha. Eles se conheceram pouco antes da Copa do Mundo de 2010.

Karina Bacchi e Amaury Nunes

Karina Bacchi e Amaury Nunes terminaram a relação após quatro anos. Na ocasião, a apresentadora disse que não ia “compactuar com as mentiras que estavam sendo expostas” e nem “difamar a outra pessoa”, em referência ao seu ex.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Após 17 anos juntos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim da relação. Em comunicado, disseram que a decisão foi feita de forma amigável e “depois de muita reflexão”. O ex-casal tem dois meninos, João e José.

Boca Rosa e Fred

Boca Rosa e Fred confirmaram o término da relação em abril. Na época, a influenciadora escreveu que “antes que especulem, nós nunca nos traímos”, em referência aos burburinhos que surgiram. Já Fred ressaltou que a decisão doía muito, mas que foi realizada “de forma carinhosa e amigável”. O ex-casal tem um filho, o pequeno Cris.

Lucas Lucco e Lorena Carvalho

O casal estava junto desde 2013 e anunciou a separação em março, após quase dois anos de casamento. Lucas e Lorena são pais de um menino e, no comunicado, o cantor disse que a ex o “apoiou nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis” da sua vida.

Isis Valverde e André Resende

A atriz Isis Valverde e André Resende anunciaram o fim do casamento depois de seis anos juntos, sendo três, casados. Os dois, que são pais do pequeno Rael, disseram que “o amor continua, mas de outro jeito”, ressaltando também que o filho é a prioridade.

Sammy e Pyong Lee

Após reconciliação em outubro de 2021, Sammy e Pyong Lee terminaram o casamento pela segunda vez. A influenciadora disse que o ex “foi importante para a sua evolução” e o hipnotista compartilhou um post dizendo que “viveu momentos maravilhosos nos últimos anos” e que seu amor por Sammy “será eterno”.

Gabi Martins e Tierry

Os cantores sertanejos, que iniciaram o relacionamento envolvidos em algumas polêmicas, encerraram a relação no segundo mês do ano. Questionada se estava solteira, a cantora disse que já não estava mais com Tierry, mas que ainda tinha “muito carinho pelo artista e por sua família”.

Kevinho e Gabriela Versiane

O funkeiro Kevinho e a modelo Gabriela Versiane terminaram o namoro de um pouco mais de dois anos em fevereiro. Na publicação, o cantor disse que “viveu momentos incríveis” ao lado da jovem, que completou, dizendo que a história dos dois “foi muito linda”.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina

O mês de janeiro terminou com o casal Yasmin Brunet e Gabriel Medina colocando um ponto final ao casamento, que teve celebração em dezembro de 2020. O fim da relação se deu após um ano em que a modelo classificou como “muito difícil para os dois”.

Lisa Bonet e Jason Momoa

Após 16 anos de casamento, Lisa Bonet e Jason Momoa anunciaram o fim da relação no início de janeiro. Na publicação compartilhada pelo ator, ele ressalta que o amor entre ele e a atriz continuava. O ex-casal hollywoodiano é pai de Lola e Nakoa.

Gabi Brandt e Saulo Pôncio

Entre muitas idas e vindas, Gabi Brandt e Saulo Poncio anunciaram o fim do casamento logo nos primeiros dias de 2022. A influenciadora disse que passou “tempos incríveis” ao lado do ex e que eles sempre estarão juntos, “mas não mais como um casal, e sim como uma família”. Eles são pais de dois meninos, Davi e Henri.