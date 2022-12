A primeira fase da Fuvest, concorrência que seleciona para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), ocorre no próximo domingo, dia 4. O Estadão perguntou a professores quais são os temas mais recorrentes no exame e que, por isso, podem voltar a aparecer nas provas.

A dica inicial de Gustavo Mônaco, diretor executivo da fundação responsável pela prova, é de serenidade: “Que eles (vestibulandos) fiquem tranquilos”. Mônaco explicou que o exame já está “totalmente pronto e impresso”.

Neste ano, 114.432 inscritos brigam por 11.147 vagas – 8.230 destinadas para seleção pelo vestibular e 2.917 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em outras palavras, apenas 9,7% dos inscritos irão iniciar o curso na USP.

Mônaco garante que “não há pegadinhas na prova”. “A gente faz as questões com todo o cuidado para não haver duplo sentido ou dupla interpretação. O aluno precisa ficar preocupado apenas em compreender a questão e apresentar a resposta mais adequada”, resume.

Uma das dicas mais importantes é a de fazer as provas anteriores para estar acostumado com a forma das questões e a abordagem das perguntas. “A Fuvest é um vestibular que preza pela tradição”, define o coordenador do Curso Anglo, Madson Molina.

Veja quais são os temas mais recorrentes das provas da Fuvest:

Português

Com relação a Português, as questões de interpretação de texto são “figurinhas carimbadas”. Este assunto costuma ser responsável por pelo menos metade da prova – na outra metade, literatura é frequentemente exigida, na forma de movimentos e escolas literárias. A Fuvest divulga uma lista de leitura de livros obrigatórios para os alunos, com as obras que devem aparecer no exame. O professor Mateus Lopes, coordenador do ensino médio da Escola Vereda, de Santo André (SP), adiciona que os assuntos relacionados à gramática, como as regras ortográficas, concordância verbal e nominal, devem estar sempre na mente dos aplicantes.

Matemática

O assunto mais comum da prova de Matemática era trigonometria, mas os exames mais recentes têm apresentado um maior número de perguntas relacionadas a geometria. De qualquer forma, os dois tópicos não podem ser esquecidos na lista de revisão dos estudantes. Aqui entram tanto a geometria plana quanto a espacial. Funções (de primeiro, segundo e terceiro grau), geometria analítica, progressão geométrica, aritmética e análise combinatória e probabilidade tendem a aparecer.

História

As questões de História costumam abordar bastante o mundo contemporâneo. “Quando a gente fala desse mundo contemporâneo pós-revolução francesa, a gente fala de sociedade burguesa, de primeira e segunda guerra mundial”, explica Lopes. A história do Brasil também pode aparecer, geralmente com ênfase no sistema colonial, segundo reinado, república oligárquica e era Vargas. Sobre antiguidade clássica, as perguntas normalmente focam em Grécia e Roma, principalmente.

Geografia

Em Geografia, o destaque é para geopolítica. O aluno deve se atentar tanto a geografia humana (índices populacionais, pirâmide etária e de desenvolvimento populacional) quanto geografia física, nas relações sociais e econômicas. Questões ambientais, como clima e vegetação, estão presentes todos os anos.

Biologia

Ecologia, genética, fisiologia animal e humana são os pontos-chave para a revisão de Biologia. Os professores alertam ainda para dar uma checada nos conteúdos de estrutura celular, corpo humano e seus sistemas.

Física

No caderno de Física, é muito importante o estudante dominar as questões relacionadas à mecânica, especialmente ligadas a trabalho, energia e cinemática; eletricidade; termologia e termofísica; óptica e ondulatória.

Química

Os estudantes que estiverem familiarizados com a tabela periódica levam vantagem na prova de Química. Além disso, físico-química, com destaque para cálculo estequiométrico e reações de combustão; química orgânica, atomística e bioquímica são temas sempre recorrentes no exame da Fuvest.

Inglês

O que o aluno tem que dominar para se sair bem em inglês é interpretação de texto. Praticamente 90% da prova de língua inglesa na Fuvest é interpretação textual. Revisar também o vocabulário, com ênfase para os adjetivos, pode ser uma boa ideia.

Filosofia e Sociologia

Questões de Filosofia e Sociologia podem aparecer em questões interdisciplinares, com assuntos combinados a história, geografia e língua portuguesa. Por isso, estudar esses conteúdos pode ser um diferencial.