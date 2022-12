O velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro. O estádio, palco de centenas de jogos memoráveis do Rei do Futebol, foi preparado desde a semana passada para receber o corpo do maior jogador de todos os tempos. A morte do maior jogador de futebol de todos os tempos foi confirmada às 15h27 desta quinta-feira, 29.

Assim que foi constatada a piora da saúde de Pelé por meio do último boletim médico divulgado antes de sua morte, no dia 21 de novembro, o Santos deu início a uma série de protocolos para organizar a Vila Belmiro para o velório do Atleta do Século. Era desejo de Pelé ser velado no estádio do clube de seu coração.

Os filhos de Pelé fizeram o pedido ao Santos, que fez o contato com a prefeitura dia 22 e começou a organizar no dia 23 a área interna da Vila Belmiro para receber Pelé. Foi montada uma tenda para alocar o caixão no centro do gramado do estádio.

De baixo dela os familiares e amigos próximos vão se despedir de Pelé. Deve haver também uma tenda menor para receber profissionais de imprensa e dezenas de autoridades. O protocolo prevê que os fãs não poderão chegar perto do caixão a ponto de tocá-lo.

Pelé será velado no estádio onde estreou profissionalmente em novembro de 1956. Os fãs vão se despedir do Rei no palco onde ele marcou 288 gols, e no qual ele se aposentou do Santos, em outubro de 1974.

O velório, cuja data ainda não foi confirmada, será aberto ao público e deve durar mais de um dia. A tendência é de que a cerimônia comece depois da virada do ano, no dia 2 de janeiro. A estrutura já está toda montada. Haverá dois portões de entrada e outro de saída. Todo os arredores do estádio serão bloqueados.

Depois da cerimônia na Vila Belmiro, o corpo de Pelé deverá seguir em cortejo por algumas ruas de Santos em operação coordenada por Polícia Militar, Guarda Municipal e Companhia de Engenharia de Tráfego.

O corpo deverá passar até a porta da casa da mãe de Pelé, Celeste Arantes. Terminado o cortejo, o enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, cemitério mais alto do mundo segundo o Guiness Book, o livro dos recordes. O espaço reserva a Pelé um caixão com detalhes em dourado há muitos anos. Lá também estão enterrados amigos e familiares de Pelé, além de figuras do esporte e da música, como o Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, para tratar um tumor de cólon e uma infecção respiratória. O último boletim médico, divulgado dia 21 de dezembro, apontou “progressão da doença oncológica” e necessidade de “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”. Sua morte foi confirmada nesta quinta-feira, 29, às 15h27.