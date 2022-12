A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) estima que as vendas do comércio varejista do Estado devem aumentar em 8% neste mês, devido à celebração do Natal e ao pagamento do décimo terceiro salário. A projeção representa um montante de R$ 8,8 bilhões a mais do que o arrecadado na mesma época em 2021, totalizando um faturamento de R$ 112,4 bilhões para o varejo paulista.

O pagamento do 13º salário deve ter uma alta de 10% em relação ao ano anterior na economia de São Paulo, passando de R$ 72,6 bilhões para R$ 79,9 bilhões.

O destino da bonificação não se dá exclusivamente às compras de Natal e, por isso, a alta avaliada é de R$ 3,8 bilhões a mais.

O setor de maior destaque no varejo paulista deve ser o de vestuário, tecidos e calçados pelo segundo ano consecutivo, com aumento previsto de 16% em comparação com o mesmo período de 2021. Os segmentos de concessionária de veículos e de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento vêm logo atrás, com crescimento estimado de 12% e 11%, respectivamente.

Ainda, o setor de supermercados e farmácias e perfumarias devem superar os resultados negativos do ano passado, registrando 6% e 8% de aumento no consumo. Contudo, o ramo de móveis e decoração não deve apresentar bons números neste fim de ano, com expectativa de encolhimento de 12%.