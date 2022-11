A Via (dona da Casas Bahia e do Ponto) apresentou prejuízo líquido contábil de R$ 203 milhões no terceiro trimestre de 2022. O número é 68% menor do que no mesmo período de 2021. O Ebitda ajustado foi de R$ 390 milhões e reverteu resultado negativo de R$ 342 milhões de um ano atrás.

No critério operacional, o prejuízo líquido foi de R$ 135 milhões e reverteu lucro de R$ 101 milhões do mesmo período de 2021. No mesmo padrão, o Ebitda ajustado foi de R$ 475 milhões, queda de 29%. A Receita líquida da empresa foi de R$ 7 bilhões, queda de 4,6% em relação ao resultado do terceiro trimestre do ano passado.

“O terceiro trimestre de 2022 foi mais desafiador do que prevíamos, mas terminou melhor do que se desenhava”, escreveu a companhia. Ela citou que o ambiente de vendas se mostrou positivo nas lojas físicas, mas com demanda pressionada nos canais digitais. “O mês de outubro foi de crescimento nos canais online e offline e reforça nossa boa expectativa para o quarto trimestre de 2022”, ponderou a companhia.