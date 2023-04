A Copa Libertadores começa nesta terça-feira e o Athletico-PR é um dos times que jogam neste primeiro dia, a partir das 19h. Vice-campeão, o clube brasileiro inicia sua trajetória diante do Alianza Lima, do Peru, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital peruana. O time paranaense está no Grupo G, que ainda conta com Atlético-MG e Libertad, do Paraguai. Estes dois se enfrentam apenas na quinta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Os paraguaios também foram adversários do Athletico na temporada passada. No jogo em Curitiba, o time brasileiro venceu por 2 a 0, mas em Assunção foi derrotado por 1 a 0. O Libertad acabou na liderança com dez pontos, mesmo número do Athletico, que avançou em segundo.

Depois disso, o Athletico reencontrou o Libertad nas oitavas de final e eliminou o rival. Ainda passou por Estudiantes, da Argentina, e Palmeiras, chegando à final após 17 anos. Na decisão, foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0.

No último sábado, o Athletico venceu o FC Cascavel por 2 a 1 e saiu na frente na final do Campeonato Paranaense. Com pouco tempo de descanso, o técnico Paulo Turra não deve promover muitas alterações, mas a condição física pode ser fator determinante. A principal novidade entre os relacionados é o atacante Willian Bigode, ex-Palmeiras e Fluminense. Recém-contratado, ele não atua desde o fim de fevereiro.

Turra amenizou o problema com calendário, alvo de críticas de muitos treinadores, e afirmou que o Athletico fez por merecer. “Essa maratona é muito boa para nós. Isso prova que o Athletico é de outro patamar. Nós fizemos por merecer no ano passado, com as campanhas que fizemos, para entrar neste congestionamento de jogos. Vamos aproveitar esse momento e dar o nosso melhor”, projetou.

O atacante Pablo admitiu que o vice-campeonato não foi esquecido pelo Athletico, que buscará novamente chegar à final para ser campeão. “Ficou entalada a derrota para o Flamengo na final. Vamos em busca de novo do sonho e do objetivo de chegar à final e ser campeão. Temos um grupo muito difícil, mas somos os cabeças de chave. Os times respeitam o Athletico há um bom tempo nas competições internacionais”, analisou.

O Alianza Lima também vem de bom resultado no Campeonato Peruano, pois venceu o Cienciano por 2 a 0, mesmo com vários reservas. Assim, o técnico Guillermo Salas terá os titulares mais descansados. A única dúvida fica por conta do lateral-direito Gino Peruzzi, que sente um desconforto muscular. Se não jogar, Edinson Chávez é o favorito para assumir a posição.