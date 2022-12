Vice-campeão da última temporada da MotoGP, o francês Fabio Quartararo sofreu uma pequena fratura no pulso esquerdo enquanto praticava motocross no final de semana. Em publicação na sua página oficial do Instagram, o jovem piloto de 23 anos publicou uma foto com a região da lesão enfaixada, mas tranquilizou os fãs e disse que não será necessário passar por cirurgia.

“Ontem eu tive uma queda enquanto fazia meu treino de motocross e sofri uma pequena fratura na minha mão esquerda. Não precisarei fazer cirurgia, apenas de tempo para me recuperar”, escreveu Quartararo, que se prepara para mais um ano de competição pela Monster Energy Yamaha.

A temporada 2023 da MotoGP começa no dia 26 de março, com a disputa da Etapa de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve. Ao todo, serão 21 etapas, duas delas em locais novos para a série de corridas: Índia e Casaquistão. As equipes começam a realizar os treinamentos a partir do dia 5 de fevereiro.

Quartararo disputará, em 2023, sua quinta temporada na MotoGP. Chegou à categoria em 2019, com apenas 19 anos, após se destacar competindo na Moto2 e na Moto3, e terminou em quinto lugar. Teve um desempenho pior no ano seguinte, quando foi o décimo piloto da classificação final, mas alcançou a glória em 2021, ao erguer o troféu de campeão. Neste ano, perdeu o título para o italiano Francesco Bagnaia e foi vice.