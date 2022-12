Arturo Vidal poderia estar no Catar disputando a Copa do Mundo, mas a seleção chilena acabou ficando apenas em sexto lugar nas Eliminatórias da América do Sul. Apesar disso, o meia do Flamengo vem sendo questionado pelo fiasco da equipe chilena, que tinha potencial para jogar o Mundial. Sem titubear, respondeu fazendo uma provocação à Argentina.

“Fomos muito criticados por não nos classificarmos para a Copa do Mundo, mas quem nos critica, esquece que ganhamos a Copa América duas vezes. Na Argentina ainda comemoram um ano e meio depois de vencê-la. E, de qualquer forma, jogamos há anos com o mesmo grupo de 10 a 12 jogadores, faltaram os substitutos”, disse o jogador ao site chileno Prensa Futebol.

Vidal revelou ainda que tem como meta para o futuro ser treinador do Chile, mas não descartou ir para a Copa do Mundo de 2026 ainda como jogador. Atualmente, ele tem 35 anos.

“O golpe foi duro, mas acho que com a geração de jogadores que está surgindo podemos nos classificar para a Copa do Mundo de 2026. Tenho 35 anos, mas me sinto muito bem. Espero que a sorte me ajude e que não tenha nenhum problema físico”, completou, antes de falar sobre os seus objetivos.

“Tenho o objetivo de ser técnico do Chile. Quero terminar o curso, tirar minha licença e futuramente ser técnico, possivelmente da seleção nacional. Quero passar o que aprendi e o que deram a todos os técnicos que tive”, afirmou.

FLAMENGO

Nos últimos dias, vários rumores davam como certa a aposentadoria de Vidal, que acabara de conquistar com o Flamengo a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. O jogador não só garantiu que continuará jogando, como também confirmou a permanência na equipe rubro-negra. “Nem penso nisso (aposentadoria), não sei quem espalhou esses rumores. Tenho contrato com um dos times mais fortes da América do Sul, o Flamengo”, finalizou.

Vidal tem contrato com o Flamengo até 2023 e não descarta renovar por mais uma temporada. O jogador foi peça importante de Dorival Júnior nos títulos conquistados pela equipe na temporada.