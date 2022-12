Esta seleção argentina construiu um forte vínculo com seus torcedores, como é difícil lembrar em outras seleções argentinas. Um vínculo de amor. Agora estou em Doha, mas posso ver as imagens que vêm do Obelisco, de diferentes partes da Argentina, e são imagens de euforia, de amor acima de tudo, porque tem algo que une esse time desde a Copa América 2021 com a vitória na final sobre o Brasil no Maracanã.

É um laço de absoluta proximidade, de amor absoluto, de entrega. São um time e o povo argentino juntos. A Argentina está passando por um momento econômico muito difícil, foi um ano muito difícil e essa Copa do Mundo é estranha para a Argentina como foi estranha para o Brasil, porque se joga no fim do ano.

Eu não diria que é um alívio. O futebol também é um jogo, uma paixão e é algo que muda tudo e nada nos muda. Muda nosso humor, muda nosso mau humor e na Argentina sabemos o que acontece conosco. Havia toda uma expectativa em torno dessa seleção e essa expectativa foi correspondida pelo time.

Sabemos que as Copas reservam armadilhas o tempo todo pelo caminho e essa equipe se deparou com uma armadilha no primeiro jogo com a derrota para a Arábia Saudita. E ela soube contornar o problema, soube se recuperar daquela armadilha. É como um músculo que vai sendo ativado, que vai crescendo, se desenvolvendo e acaba sendo o músculo que une a seleção com a torcida.

Tem uma coisa que é muito difícil de encontrar, que é a unidade entre o povo e a seleção. Esta seleção conseguiu isso, como outra seleção nunca havia conseguido na Argentina.

As coisas podem não estar dando certo, mas se a seleção argentina está bem, tudo está bem para o povo argentino. E tem algo mais para deixar ainda mais especial: Lionel Messi. É a última Copa de Messi. Será o seu último jogo neste domingo. A presença dele em campo dá esperanças ao povo argentino e é o que faz os torcedores amarem tanto o futebol.

Em depoimento ao repórter Ricardo Magatti