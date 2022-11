A edição de número 12 do maior evento de sustentabilidade, a Virada Sustentável, começa nesta quinta-feira, 3, na cidade de São Paulo. A programação totalmente gratuita, que se estende até 23 de novembro, conta com oficinas em mais de 50 Centros Educacionais Unificados (CEUs), atividades em parques, exposições, intervenções artísticas no Metrô e no Minhocão, show da cantora Larissa Luz e da atriz e cantora Zezé Motta. Pela primeira vez, o evento ocorre de forma simultânea em outras duas capitais: Porto Alegre (5 e 6/11) e Manaus (11 a 27/11).

A fim de trazer uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade, atividades abordam temas como consumo consciente, mudanças climáticas, meio ambiente e economia circular. “É preciso que todos nós reflitamos sobre o futuro comum do nosso País e do mundo, de forma coletiva, inspiradora e plural”, destaca o realizador da Virada, André Palhano.

Já nesta quinta, 3, começa a rodada de projeções em três empenas de prédios na região da Avenida Paulista e em outros locais de grande visibilidade, de artes, produzidas em parceria com o Senac, que trazem mensagens de conscientização. Também inicia a exposição CONSCIÊNCIA, do ilustrador peruano Ivan Ciro Palomino, na estação Trianon-Masp do Metrô, abordando educação, mudanças climáticas e liberdade de expressão.

O evento conta com ampla programação em 31 parques da capital. O Parque Augusta, no centro de São Paulo, recebe a apresentação circense A Bolha, do grupo holandês Corpus Acrobatics, no domingo, 6. No Parque do Ibirapuera, na marquise do Museu Afro Brasil, haverá a oficina Cores Ancestrais, no sábado, 5.

Também no dia 5, o Minhocão será palco de uma intervenção artística de Chai Rodrigues. Ela desenhará 146 ampulhetas ao longo de todo o comprimento da via elevada, que ajudarão a contar o tempo de quem vai e/ou volta se exercitando por ali.

Atrações musicais também farão parte da Virada. No domingo, 6, o Teatro Sérgio Cardoso terá contação de histórias e apresentações musicais com artistas indígenas das comunidades dos povos originários do Estado de São Paulo, como o Coral Indígena Guarani Mbya da Tekoá Yy Porã, da Terra Indígena Tenondé Porã.

No feriado nacional da Consciência Negra, dia 20, também no Teatro Sérgio Cardoso, haverá show da cantora Larissa Luz e apresentação da atriz e cantora Zezé Motta. A programação completa pode ser encontrada no site.

A Virada Sustentável de São Paulo é apresentada pela empresa Gerdau. Entre as organizações participantes desta edição, estão nomes como Unicef, PNUD, C40, Instituto Ethos, Akatu, WWF-Brasil, SOS Mata Atlântica, Greenpeace e Gerando Falcões.

PROGRAMAÇÃO NA REGIÃO CENTRAL

3/11 a 10/12: exposição “CONSCIÊNCIA”, de Ivan Ciro Palomino. Classificação: Livre. Local: Estação Trianon Masp

03, 04, 05, 06/11, entre 19h às 00h: projeções em empenas na Avenida Paulista. Classificação: Livre. Local: Av. Paulista, 2584 – Consolação – SP

05/11, entre 7h e 11h: intervenção artística “Contador no Minhocão”. Classificação: Livre. Local: Minhocão/Elevado Presidente João Goulart

06/11, entre 11h e 11h30: contação de histórias, “Aldeia Filhos desta Terra”, de Simone Pankararu. Classificação: Livre. Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno (Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista)