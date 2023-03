Reprodução/SMCS

Nesta quarta-feira (22/3), Curitiba antecipa o futuro na abertura do Smart City Expo 2023, em comemoração pelos 330 anos da capital. A Arena Metaverso promete ser uma das principais atrações da exposição que tem como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

Por meio da realidade virtual, os visitantes da Smart Cities Expo terão a oportunidade de fazer um voo de balão pelo Bairro Novo do Caximba, a área de Curitiba que está recebendo a maior intervenção socioambiental em execução do país.

A experiência é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, por meio das secretarias municipais de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), Comunicação Social (SMCS) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

“Foram 60 dias de uma intensa produção de conteúdo e conceito do projeto, mas teremos uma experiência digital completa, que demonstra como a tecnologia cumpre sua função ao reverter benefícios para a sociedade”, diz Alexandre Jarschel de Oliveira, titular da Smap.

O Bairro Novo do Caximba

Todas as transformações do Bairro Novo do Caximba estão na Arena Metaverso, desenvolvida pela Corinfo VR do Brasil a partir da proposta da Smap para materializar a experiência virtual.

Em uma viagem de cinco minutos a bordo do balão digital da Prefeitura de Curitiba, os visitantes poderão ver as áreas de reassentamento, o parque linear, o corredor ecológico, o conjunto de novos equipamentos públicos e todos os benefícios que fazem parte da execução da obra, iniciada em outubro de 2022, com a construção das primeiras 752 casas.

O projeto, que conta com o financiamento de € 38,1 milhões da Agência Francesa de Desenvolvimento, vai promover o reassentamento de 1.147 famílias e a recuperação de áreas de preservação permanente dos rios Barigui e Iguaçu, estabelecendo um novo padrão de qualidade de vida e saúde para a comunidade da Vila 29 de Outubro, no extremo Sul da cidade.

Recursos

Aplicada à administração pública, a tecnologia do metaverso permite simular as situações previstas em projetos urbanísticos e intervenções em diversas áreas, como segurança, educação ou defesa civil.

“A materialização dos projetos facilita correções de rota e ajustes antes da execução, minimizando erros, custos e prazos”, explica o presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur.

A experiência de realidade virtual também é um exemplo do uso da tecnologia na construção de políticas públicas, a partir da inteligência de dados gerada pelo município.

“Com o voo panorâmico, que permite a visão 360° de um território e suas transformações do futuro, a administração amplia o ponto de visão ao integrar dados, acessos, sistemas de monitoramento de diferentes secretarias para organizar a cidade. Isso se traduz em eficiência e economia, no primeiro momento, e depois em novos serviços e benefícios, a partir da inteligência gerada pelos dados do município”, explica o secretário Jarschel, da Smap.

Essa integração entre as realidades física e virtual e suas aplicações são tema da participação da espanhola Cecilia Tham, CEO da Future Systems, no Smart Cities Expo Curitiba 2023. Cecilia é fundadora de empresas conectadas à inteligência artificial e ao metaverso e sua palestra explica a interseção de Ciência, Tecnologia, Estratégia e Design com foco em inovações com pensamento de longo prazo.

O evento

O Smart City Expo Curitiba faz parte de uma rede mundial de eventos, originada do maior e mais importante evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo World Congress, organizado todos os anos pela Fira Barcelona.

No Brasil, o congresso é realizado desde 2018 em Curitiba. Este ano, o evento cresceu, de dois para três dias e tem como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”.

Organizado pelo iCities, hub brasileiro de negócios em cidades inteligentes, com chancela internacional da Fira Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba, do Vale do Pinhão e da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e tem patrocínio da Arlequim, Intelbras, Indra/Minsait, Sebrae, São Paulo Negócios e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).