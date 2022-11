A confiança retornou à seleção da Costa Rica após a vitória deste domingo sobre o Japão, por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E, que deixou a equipe com chances de classificação para as oitavas de final, após derrota humilhante por 7 a 0 na estreia para a Espanha.

“Sabíamos que a partida contra a Espanha não foi normal, mas acreditamos em cada um e esta foi uma vitória de todo o grupo”, disse Fuller, autor do gol costa-riquenho, aos 31 minutos da etapa final. Esta foi a primeira finalização da Costa Rica no Mundial do Catar.

“Tivemos poucas oportunidades no ataque, mas o mais importante foi vencer”, disse Luis Fernando Suárez, o técnico colombiano da Costa Rica. “Voltamos a fazer o de sempre. A vitória de hoje mostra que o jogo passado foi um acidente, que nós temos total responsabilidade.”

O atacante Campbell destacou a postura da equipe, que conquistou a primeira vitória de uma seleção da Concacaf no Catar. “Tivemos personalidade com a bola, algo que nos faltou contra a Alemanha. Estivemos concentrados na defesa e soubemos aproveitar as oportunidades no ataque.”

Com a vitória a Costa Rica chegou aos mesmos três pontos de Japão e Espanha, enquanto a Alemanha ainda não somou ponto. Espanhóis e alemães se enfrentam ainda neste domingo, às 16 horas (de Brasília). A rodada final do grupo será na quinta-feira com: Japão x Espanha e Croácia x Alemanha.