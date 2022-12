O técnico Gareth Southgate tem uma preocupação no elenco inglês para o aguardado confronto com a França, no sábado, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o volante Declan Rice, titular absoluto da equipe no Catar. Nesta quarta-feira, ele foi a principal ausência do treino.

A seleção inglesa não deu detalhes sobre as condições físicas do atleta ou sobre chances de desfalque no fim de semana. Informou apenas que ele sofreu um mal-estar. Se não se recuperar até sábado, ele se tornará uma baixa de peso no time inglês. O jogador do West Ham foi titular nos quatro jogos da seleção no Catar até agora. Só foi substituído em um deles.

Se não puder contar com Rice, o treinador inglês poderá escalar Kalvin Phillips, do Manchester City, na posição. Rice vem formando um sólido meio-campo, ao lado de Jordan Henderson e do jovem Jude Bellingham, uma das surpresas deste Mundial.

Outro possível desfalque para Southgate é o atacante Callum Wilson. O jogador do Newcastle sofreu uma distensão muscular na partida contra Senegal, pelas oitavas de final, e virou dúvida desde então. Wilson é reserva, mas costuma ganhar oportunidades na seleção inglesa no segundo tempo das partidas.

Southgate também não sabe se terá a sua disposição o atacante Raheem Sterling e não conta mais com o zagueiro Ben White. O primeiro, do Chelsea, teve sua casa invadida por ladrões nos últimos dias e deixou a delegação inglesa para retornar para Londres. No entanto, ele não foi dispensado pela equipe. Poderá, portanto, voltar ao Catar para seguir na competição.

Ben White, por sua vez, é baixa certo. Ele deixou a delegação inglesa antes mesmo das oitavas de final por conta de “motivos pessoais”.