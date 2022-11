O volume de serviços prestados no País cresceu 3,2% no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Os serviços crescem há nove trimestres seguidos, na comparação com o trimestre imediatamente anterior”, observou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o volume de serviços prestados avançou 8,2% no terceiro trimestre de 2022.

“Nesse tipo de confronto já são seis trimestres com taxas positivas consecutivas”, apontou Lobo. “É o avanço menos intenso dessa sequência”, ponderou.