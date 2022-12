Em story publicado em seu perfil no Instagram, Wanessa desmentiu o boato de que estaria no elenco do Big Brother Brasil 23, que estreia no mês que vem. Ela disse que não chegou nem a negociar tal possibilidade. “Não vou para o BBB, não estou cotada e não falei com ninguém”, afirmou. “Tenho shows em janeiro, tudo marcado já. Tenho férias marcadas com as crianças… Então, não existe BBB neste ano.”

A cantora explicou que foi sondada para estar no BBB 22, mas que a sua entrada na casa acabou não acontecendo.

Ela disse ainda que se posicionou publicamente porque estava sendo questionada até por pessoas de sua equipe. “Muitos de vocês podem falar: ‘ah, mas se fosse verdade, você não falaria porque não pode'”, refletiu. “Mas eu também não viria aqui desmentir. Eu ficaria quietinha, mudinha, porque depois eu ia sair com uma mentirosa e isso eu não faço”, concluiu.

Wanessa finalizou tentando acalmar os fãs. “Fiquem tranquilos. Quem já está com os ingressos dos shows de janeiro, fiquem tranquilos que terão os shows. Não estou no BBB”, disse.

Na agenda disponibilizada em seu site, há shows marcados até fevereiro, no Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Vinhedo (SP).

Confira abaixo:

– Rio de Janeiro, RJ – 17 de dezembro, no The Home Rio;

– Fortaleza, CE – 14 de janeiro, no Centro de Eventos;

– São Paulo, SP – 21 de janeiro, no Festival Agrada Gregos (Vila Industrial);

– Vinhedo, SP – 11 de fevereiro, no Summer Pride Festival (Hopi Hari).