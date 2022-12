A tensão que marcou o jogo entre Holanda e Argentina nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, foi levada para os vestiários após a definição da vaga na disputa por pênaltis. De acordo com o Jornal Marca, da Espanha, o grandalhão Weghorst, autor dos dois gols dos holandeses no empate de 2 a 2, disse que foi xingado por Lionel Messi.

“Queria apertar a sua mão, tenho um respeito muito grande por ele, mas o Messi jogou minha mão para o lado e não quis falar comigo. Meu espanhol não é bom, mas ele disse palavras desrespeitosas. Fiquei decepcionado”, afirmou o jogador.

O encontro entre os dois jogadores foi na zona mista, com os argentinos já garantidos na semifinal do Mundial. Durante a partida, o clima esteve tenso com os atletas das duas seleções se estranhando.

O ponto alto da rivalidade aconteceu quando o argentino Leandro Paredes chutou uma bola no banco de reservas da Holanda. Rapidamente os holandeses partiram para cima e uma confusão se formou. A partida precisou se interrompida.

Apesar da eliminação da equipe europeia, Weghorst foi um dos nomes do duelo. O atacante do Besiktas entrou no segundo tempo e marcou duas vezes forçando a prorrogação. O gol de empate foi assinalado nos acréscimos. A vaga só foi definida na disputa por penalidades e os argentinos levaram a melhor.

A Holanda retorna para casa assim como o Brasil, que também foi eliminado pela Croácia na disputa de pênaltis após empate de 1 a 1 nesta sexta-feira. Classificada, a Argentina joga a semifinal contra a seleção croata nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.