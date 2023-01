Wellington Rato se destacou no Atlético-GO aparecendo em múltiplas funções. Além de ser o principal organizador do time, ajudava na marcação como um segundo volante e, por vezes, se tornava atacante pela beirada. Apresentado no São Paulo nesta sexta-feira, ele revelou que deve ser armador ou ponta direita e acabou revelando que Rogério Ceni vem investindo em esquema com três atacantes – muitos treinos são fechados para o técnico ter privacidade.

“A gente vem utilizando esses dias de pré-temporada para trabalho de construção, marcação pressão… O treinador (Rogério Ceni) tem testando (novo esquema) e acho que vai dar êxito. Gosto de atuar pelo lado com esse sistema com três atacantes, puxando contra-ataques, para achar mais gente é melhor. Acho que tudo vai se encaixar direitinho para a gente”, afirmou o novo camisa 27 do São Paulo.

“Muito feliz e honrado”, Rato revelou que vem conversando bastante com o comandante para mostrar onde melhor se encaixa na equipe. “Tenho a característica de jogar invertido na ponta, mas também gosto de jogar pelo meio”, disse. “O Rogério é um cara que entende muito dentro de campo. Do meio para frente acho que me encaixo em todas elas e procuro aprimorar a cada dia mais com ele. A intenção é estar bem preparado para quando a oportunidade chegar eu agarrar.”

Com propostas do Fortaleza e do Vasco, Wellington Rato fez questão de ser jogador do São Paulo pela “história, grandeza e títulos” do clube. “Quando veio esse interesse, busquei a história do clube. A ligação do presidente (Julio Cazares) me deixou tranquilo para tomar essa decisão. Que seja uma temporada feliz para nós e esperamos conquistar muitos títulos.”

A alegria de Wellington Rato atualmente, contrasta com o ano de 2019, quando chegou a se reunir com os familiares para avaliar um possível adeus aos gramados por não ver a carreira decolar. Ele se deu uma nova oportunidade e agora tem a chance da vida.

“Acho que o pior ano que passei na carreira foi em 2019, quando pensei em parar de jogar bola. Fui para casa, pensei com a minha família, mas tive uma transformação quando aceitei Jesus na minha vida. O crescimento na minha carreira tem sido a isso”, afirmou. “Fui para o Ferroviário para disputar o Cearense e vi aquilo ali como uma oportunidade. Depois tive a chance de ir para o Atlético-GO, Série A. Fui para o Japão, voltei, fiz 15 gols num campeonato…”, celebrou a redenção.

No dia 15 de janeiro, às 18h30, no Morumbi, o São Paulo estreia no Paulistão e Wellington Rato espera estar em campo para sua maior aventura na carreira.