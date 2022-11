O Wolverhampton acertou a contratação do treinador espanhol Julen Lopetegui neste sábado. O time inglês acerta com o treinador cerca de um mês após ele ser demitido do Sevilla, clube que comandou pelos últimos três anos e pelo qual foi campeão da Liga Europa. Com Diego Costa e companhia, Lopetegui chega com a missão de evitar o rebaixamento do Wolverhampton, que começou mal o Campeonato Inglês deste ano e está na zona de rebaixamento.

Aos 56 anos, Lopetegui assumirá o Wolverhampton no dia 14 de novembro, pouco antes da pausa do Campeonato Inglês para a Copa do Mundo. Até lá, Steve Davis permanecerá no comando da equipe como técnico interino. O treinador do time sub-18 do Wolverhampton está no comando desde a demissão do português Bruno Lage, em outubro.

“Julen é um técnico top, com uma experiência excelente no futebol de elite e nós estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo para trazê-lo ao Wolverhampton. Desde o começo, Julen foi nossa primeira escolha para comandar o clube e nós estamos ansioso para receber ele e sua comissão técnica nos próximos dias”, afirmou o presidente do clube, Jeff Shi.

Lopetegui ganhou grande repercussão mundial em 2018, quando foi demitido da seleção da Espanha dias antes do início da Copa do Mundo da Rússia por ter acertado para comandar o Real Madrid após o torneio sem avisar a Federação Espanhola. Ele comandou o time de Madri por alguns meses e foi demitido em outubro de 2018, antes de assumir o Sevilla.