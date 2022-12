Certamente, o mercado de criptomoedas já se mostra muito bem consolidado no Brasil e mundo. A prova disso é a sua presença crescente em vários espaços, como e-commerces, clubes de futebol, artes NFT, bem como os resultados obtidos nesse segmento. Além disso, há um número cada vez maior de corretoras disponíveis para facilitar o acesso do investidor comum ao universo das criptomoedas da forma mais confiável possível, como é o caso da XBO.com.

Pensando nisso, o Bemparana.com.br reuniu todas as informações disponíveis sobre a XBO.com para ficar por dentro do perfil, taxas, Reclame Aqui e demais detalhes para verificar se a exchange é confiável ou não.

XBO.com: Perfil

Sendo um lançamento de 2022, a XBO.com se trata de uma nova exchange de criptomoedas que conta com licenças operacionais na Austrália e Polônia, para atender, sobretudo, iniciantes no mercado de criptoativos. Por conta disso, a XBO.com se define como “uma exchange feita para todos”.

“Acreditamos que as criptomoedas e as oportunidades criadas pelo mercado devem ser acessíveis a todos. É por isso que criamos a XBO.com: uma plataforma de conversão simples, mas poderosa, que proporciona condições de igualdade.”

XBO.com

Para cumprir essa característica, a corretora aposta na gamificação para tornar a prática de investir mais interessante ao usuário. Nesse sentido, o foca dos serviços da plataforma é apresentar uma interface fácil de usar, simples, rápida e com termos de operação claros. Além disso, existem incentivos dentro da plataforma para engajar ainda mais os usuários.

Outro aspecto muito destacado pela XBO.com é a segurança. De acordo com a exchange, ela utiliza um conjunto de protocolos para que a plataforma possa ser um ambiente seguro para os usuários.

Entre as ferramentas utilizadas, por exemplo, estão: a autenticação por dois fatores, confirmações de retirada, procedimentos KYC (know your customer ou conheça seu cliente), suporte 24 horas, utilização da infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), proteção Cloudfare, protocolos SSL, tecnologias FUGU, Padrão de Segurança de Dados (DSS) da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI), CCSS nível 3, tecnologias Ledger, estrutura de compliance SOC 2, programas e APIs fornecidos pela Fireblocks e mais.

“A XBO.com oferece serviços de conversão de criptomoedas sob as leis da República da Polônia. Cumprimos os regulamentos antilavagem de dinheiro (AML), combate ao financiamento do terrorismo (CTF), regulamento geral sobre a proteção de dados (GDPR) e a lei de proteção de dados (DPA).”

XBO.com

O que a XBO.com oferece?

Em síntese, a XBO.com possui como principal serviço a sua plataforma para realização de compra, venda, armazenamento e acompanhamento de criptoativos.

Inclusive, a corretora de cripto classifica as operações, também chamadas de spot, em três tipos:

(1) Ordem a mercado: permite a você comprar e vender criptomoedas ao melhor preço disponível no momento.

(2) Ordem limitada: permite a você definir o preço mínimo que estiver disposto a receber ou o preço máximo que estiver disposto a pagar.

(3) Ordem stop: permite que você defina um nível de preço específico para que, quando atingido esse preço, a ordem seja executada imediatamente.

Entre as criptomoedas disponíveis, a exchange permite o investimento em: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA), BNB (BNB), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Uniswap (UNI), Tether USDT (USDT), entre outros. Ao todo, o pool já conta com mais de 15 criptomoedas que podem gerar mais de 100 pares entre si.

Em relação às moedas fiduciárias aceitas, a corretora opera através de Dólar, Euro e Libra Esterlina. Ainda assim, vale ressaltar que o depósito pode ser feito por outras moedas que, posteriormente, podem ser convertidas para as moedas principais da plataforma. Nesse ponto, os métodos de depósito disponíveis são cartão de crédito e transferência bancária.

“Acreditamos que todos têm o direito de explorar as oportunidades em criptomoedas! Por isso, abaixamos os obstáculos de entrada. Comece sua jornada pelo mundo das criptomoedas com execução rápida de ordens, ampla seleção de moedas, várias formas de pagamento, recompensas do programa de fidelidade, equipe de suporte dedicada, práticas de segurança de alta tecnologia, processo de confirmação intuitivo e mais“.

XBO.com

Programa de fidelidade XBO.com

Outro aspecto que vale mencionar é o programa de fidelidade oferecido pela XBO.com. Conforme o usuário continuar ativo na plataforma, ele vai ganhando pontos por isso, chamado de XP.

A medida que ocorrer o acúmulo de XP, o usuário vai conseguindo desbloquear mais benefícios para a sua conta. Nesse sentido, existem cinco níveis: prata, ouro, platina, diamante e diamante negro.

De acordo com a exchange, o programa pode conceder: Redução da taxa de spot-trading; Cashback de câmbio; Saques gratuitos de moedas fiduciárias e criptomoedas; Recompensas em criptoativos; e um Cartão de pagamento XBO.com. Vamos conferir a tabela a seguir.

De acordo com a XBO.com, os pontos de experiência (XP) são ganhos através das atividades na plataforma. Algumas delas, por exemplo, são: instalar o aplicativo, ter sua conta confirmada, fazer câmbio de criptomoedas, entre outras. Na área “Central de Recompensas da XBO” estão listadas todas as atividades que podem gerar pontos para o usuário.

“Acumule XP por quase todas as ações para subir de nível. Você terá condições e recompensas melhores conforme for subindo.”

XBO.com

Ferramentas de segurança da XBO.com

Certamente, o fator segurança é um diferencial muito importante na hora do investidor escolher a corretora ideal. E já mencionamos algumas das ferramentas que a XBO.com utiliza para tornar sua plataforma segura para o usuário. Vamos saber detalhes sobre elas a seguir:

Medidas de segurança

Autenticação por dois fatores: O acesso à conta é protegido por confirmação via SMS, além de login e senha;

Confirmações de retirada: Cada retirada da sua conta requer confirmação por SMS OTP, enviada ao seu número de telefone confirmado;

Procedimentos KYC: Sigla para Know Your Customer ou conheça seu cliente, se tratam de procedimentos para estabelecer a identidade do cliente; entender a natureza das atividades dos clientes e qualificar que a fonte de fundos é legítima, por exemplo.

Tecnologias e ferramentas

Suporte 24 horas: “Em caso de dúvidas ou preocupações com segurança, você pode contatar a nossa equipe de suporte a qualquer momento”;

Amazon Web Services (AWS): “Empregamos a infraestrutura de nuvem confiável do AWS para mantermos os seus dados seguros contra falhas e brechas”;

Proteção Cloudfare: O Cloudflare protege a infraestrutura digital interna contra ataques DDoS e outras interferências mal-intencionadas, garantindo o funcionamento adequado da plataforma e a segurança dos seus dados;

Protocolos SSL: Na XBO.com, as suas operações estão protegidas com SSL, uma das tecnologias de criptografia mais avançadas disponíveis hoje em dia;

Tecnologias FUGU: As tecnologias de última geração da FUGU nos ajudam a proporcionar um processo de confirmação eficiente, seguro e fácil de usar;

Padrão de Segurança de Dados (DSS) da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI): Ao cumprir o DSS PCI, a XBO.com garante o nível mais elevado de segurança para as suas transações com cartão de crédito;

CCSS nível 3: As normas de segurança CCSS nível 3 servem para armazenamento e transferência de criptomoedas. Seus fundos digitais estão protegidos com os mecanismos mais avançados de autenticação e distribuição de fundos.

Tecnologias Ledger: As tecnologias Ledger garantem a segurança da sua carteira de criptomoedas na XBO.com;

Fireblocks: Os programas e APIs fornecidos pela Fireblocks, a XBO.com servem para criar condições seguras para armazenar os ativos digitais, acessar as finanças descentralizadas e gerenciar todas as operações essenciais na conta;

SOC 2 da AICPA: Todas as operações da XBO.com relacionadas à proteção de dados dos clientes cumprem os requisitos da estrutura de compliance SOC 2, que é garantida pelos relatórios da AICPA.

XBO.com: Taxas

Falando a respeito das taxas, a XBO.com não possui cobranças para abertura e manutenção de conta por parte dos clientes.

Por outro lado, a exchange apresenta taxas para determinados tipos de depósito e saque, além das operações de compra ou venda feitas na plataforma.

Em resumo, podemos organizar as taxas cobradas pela XBO.com da seguinte maneira:

Depósitos e Saques

Negociação

Taxas de Depósitos e Saques – XBO.com é confiável?

No caso da cobrança para depósitos e saques para moedas tradicionais, a XBO.com apresenta taxas para ambas as operações. Além disso, existe uma diferença entre a taxa cobrada via cartão de crédito e por transferência bancária.

Para as criptomoedas, a exchange apresenta taxa zero para o envio de valores para carteira na plataforma. Para retirar, por outro lado, existe um valor específico de acordo com a criptomoeda, conforme a tabela a seguir.

Taxas de Negociação – XBO.com é confiável?

No caso das taxas de negociação, elas se dividem entre câmbio de criptomoedas e operação spot (operações de compra e venda). No caso da primeira opção, a taxa é zero. Enquanto isso, a segunda pode diminuir dependendo do nível de fidelidade, considerando um volume de operação de mais de US$ 0 a cada 30 dias, além de se basear em um esquema Maker-Taker.

Câmbio de criptomoedas / Operações de balcão: Taxa 0% (todos os custos são incluídos nos preços cotados)

Operação spot:

Vale dizer que as ordens Taker são aquelas que assumem a liquidez do mercado ao aceitar uma ordem de compra ou venda anteriormente colocada por um Maker.

XBO.com é confiável no Reclame Aqui?

Com o intuito de entender melhor o ponto de vista dos clientes da XBP.com, o Bemparana.com.br pesquisou pelo perfil da exchange no site Reclame Aqui. No entanto, uma surpresa: a corretora de criptomoedas ainda não contém um perfil cadastrado por lá.

Portanto, embora não seja possível avaliar outros aspectos do empresa, fica o esclarecimento que, até a publicação desta matéria, a exchange XBO.com não possui sua própria página no Reclame Aqui.

Avaliação do app da XBO.com: é confiável?

Além de sua plataforma para uso em navegadores, a XBO.com já conta com um aplicativo disponível tanto para smartphones com o sistema Android (Google Play), quanto para o sistema iOS (App Store).

Por outro lado, devido ao lançamento da plataforma ser recente, ainda não há um número suficiente de avaliações para serem apresentadas. Tampouco aparece uma nota para o app em ambos os casos, até então.