De maneira rara, o presidente da China, Xi Jinping, reconheceu as dificuldades que os três anos de controle da pandemia de covid-19 impuseram à população chinesa, e pediu mais determinação, prometendo que tempos melhores virão. “Não foi uma jornada fácil para ninguém”, disse Xi sobre a luta contra a covid-19 durante seu discurso anual de véspera de Ano Novo à nação neste sábado. “Todo mundo está enfrentando a situação com coragem e a luz da esperança está bem à nossa frente.”

No início deste mês, a China derrubou rapidamente muitos dos principais elementos do regime de prevenção da covid-19 que impactaram o cotidiano do povo chinês nos últimos três anos, incluindo testes em massa, bloqueios e quarentenas. Nesta semana, as autoridades disseram que removeriam muitas das últimas restrições restantes, incluindo as que regem as viagens internacionais.

Como a China suspendeu essas medidas, acredita-se que dezenas de milhões de chineses tenham sido infectados com covid, levando à escassez de medicamentos antivirais e remédios básicos para febre, enquanto cidadãos inundam salas de emergência de hospitais e crematórios em todo o país. A economia também sofreu um golpe quando trabalhadores doentes paralisaram as atividades das fábricas e do setor de serviços.

Em um editorial nesta semana, o jornal Global Times, do Partido Comunista, descreveu a atual onda de infecções como “um curto período de imperfeição” na luta de três anos da China contra a covid. “No final de 2022, há problemas e imperfeições. Mas a China se saiu relativamente melhor na luta contra o vírus.”

Xi, em seu discurso na véspera de Ano Novo, descreveu as mudanças de política como uma tentativa de adaptação ao vírus em evolução e à maior transmissibilidade e menores taxas de mortalidade associadas à variante Ômicron, agora dominante na China e em todo o mundo.

“Desde o ataque da covid-19, colocamos as pessoas em primeiro lugar e colocamos a vida em primeiro lugar”, disse Xi. “Seguindo uma abordagem baseada na ciência, adaptamos nossa resposta à covid à luz da situação em evolução para proteger a vida e a saúde das pessoas.”