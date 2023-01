Durante a década de 1980, Pelé e Xuxa formaram um dos casais mais famosos do Brasil. Ele, Rei do Futebol, e ela, Rainha dos Baixinhos, namoraram durante seis anos e até hoje são lembrados como um dos relacionamentos mais marcantes da cultura popular brasileira.

Com a morte de Pelé, Xuxa postou em suas redes sociais um breve texto sobre a partida de seu ex-namorado, carinhosamente apelidado de “Dico”. Nomeando os integrantes da família do Rei, ela mandou um “abraço carinhoso” e desejou que “a dor da perda se transforme em boas lembranças para ser menos pesado”.

Um comentário da apresentadora de TV, no entanto, chamou a atenção de internautas nas redes. Em uma foto postada no Instagram por Kely Nascimento, filha de Pelé, o caixão do Rei é visto no velório montado para ele na Vila Belmiro. Ao fundo, alguns convidados sorriem. “Que forte essa imagem. Mas por que tem gente sorrindo?”, perguntou Xuxa na sessão de comentários.

A contestação da apresentadora, que teve mais de mil curtidas, foi respondida por outros usuários que diziam que nem todos processam o luto da mesma forma. “Velório não é só tristeza. Eles podem está contando histórias engraçadas do próprio Pelé”, afirmou uma internauta. Outros comentaristas concordam com o incômodo da apresentadora.

O relacionamento de Pelé em Xuxa começou em 1981, quando a gaúcha tinha 17 anos e o mineiro 41. A diferença de idade sempre foi um tema polêmico no namoro dos dois, mas a apresentadora de TV garante que Pelé foi seu “primeiro amor”.

Em entrevista ao Fantástico, em 2012, ela afirmou: “Ele foi uma pessoa muito importante pra mim, eu gostei muito dele. Aprendi muita coisa boa e ruim. Fiquei seis anos com ele. Muitas pessoas diziam que era porque ele era conhecido e famoso. Isso foi um dos motivos pelos quais eu quis separar logo no início. Pena que eu era muito nova.”

Os dois se conheceram em um ensaio fotográfico para a antiga revista “Manchete”. À época, Xuxa ainda era apresentadora da Manchete e Pelé já havia se aposentado dos campos. Apesar de amar o Rei, Xuxa afirmou que Pelé a traía de forma constante e que esse foi o motivo para o término do relacionamento.