A Costa Rica, que já surpreendeu ao chegar nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, está sonhando alto novamente. Em entrevista ao jornal AS, o zagueiro Francisco Calvo afirmou com todas as letras que já se imaginou levantando a taça do Mundial. O atleta, de 30 anos, joga atualmente pelo Konyaspor, da Turquia.

“Eu me vejo chegando à final da Copa do Mundo e levantando o troféu. Parece loucura, mas me visualizo chegando na final, porque se a gente pensar pequeno é melhor não ir. Temos que pensar grande”, afirmou o defensor.

A Costa Rica caiu em um grupo duro, com Espanha, Inglaterra e Japão, mas já avançou em situação ainda mais adversa. Em 2014, por exemplo, está na mesma chave que Inglaterra, Itália e Uruguai. Na ocasião, as duas equipes europeias acabaram eliminadas logo na Fase de Grupos.

“Mais uma vez temos o grupo da morte como tivemos em 2014. É um pouco banal compará-los porque são duas Copas do Mundo diferentes. Mas pessoalmente tenho um pressentimento muito bom para esta Copa do Mundo. Sinto que faremos coisas importantes”, completou o atleta.

A Costa Rica está na sua sexta Copa do Mundo, sendo a terceira consecutiva. A melhor colocação foi justamente em 2014. Na Rússia, a equipe costarriquenha caiu logo na primeira fase. A estreia da Costa Rica será nesta quarta-feira, às 13h, diante da Espanha, no Al Thumama.