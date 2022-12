Campeão da Copa do Mundo em 1998 e vice em 2006, Zidane não estará no Catar para acompanhar a final entre França e Argentina, marcada para este domingo, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium. O ex-meia e agora treinador recebeu um convite da Federação Francesa de Futebol (FFF), mas optou por recusá-lo, ao menos, é o que informou o site francês “rmcsport”.

Zidane estaria irritado com a federação, que tem optado pela continuidade do trabalho de Didier Deschamps. O ex-meia da França aguarda uma chance para assumir a seleção, já que conquistou praticamente tudo o que podia como técnico do Real Madrid.

“Quando se tem a sorte de ter um Didier Deschamps, não se bate à porta ao lado, desde que esteja no lugar. Você insiste, então vou ser sincero: meu desejo é que Didier fique. Quem você quer encontrar melhor? Quem fala é o presidente, não o amigo. Ele vai querer continuar? Que problemas podem surgir? Mesmo estando em alto nível, a menor derrota traz uma enxurrada de críticas… De qualquer forma, passaremos um curto dia no Guingamp e discutiremos”, disse recentemente o presidente da FPF, Noel Le Graet.

Enquanto sua hora de assumir a França não chega, Zidane deverá seguir longe dos holofotes, até por isso negou o convite para estar no Catar. A Federação levará para a final 20 ex-jogadores que foram campeões com a França, desde os Jogos Olímpicos, até a Copa do Mundo.

Dentre os ex-jogadores confirmados no voo fretado, que saírá de Paris, estão: Philippe Bergeroo, Sidney Govou e Steve Savidan.