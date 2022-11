Zinedine Zidane pode se tornar o técnico da seleção da França a partir de 2023. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o ex-jogador de futebol já teria firmado um acordo inicial para ser o técnico da seleção francesa a partir do ano que vem.

Didier Deschamps está no cargo desde 2012 e carrega um troféu de Copa do Mundo em seu currículo tanto como jogador quanto como treinador.

O acordo definitivo de Zidane como substituto de Deschamps, segundo o jornal, será fechado no começo do ano que vem, após o término do Mundial no Catar. David Bettoni, braço direito de Zidane, também está incluído na negociação.

Zidane deixou o Real Madrid em junho de 2021 e está parado desde então. Ele teria declinado propostas por causa da negociação para assumir a seleção francesa. Entre seus feitos como técnico do Real Madrid, Zidane conquistou dois Mundiais de Clubes e três vezes a Liga dos Campeões.

Como jogador, Zidane ficou mais conhecido entre os brasileiros a partir da Copa do Mundo de 1998, quando fez dois gols no Brasil na partida final e ajudou a seleção francesa a levar para casa o seu primeiro título de campeã no torneio.