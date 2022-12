Os croatas sofreram mais que o esperado para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. Saíram atrás do Japão, buscaram o empate na fase final e só conseguiram se garantir nos pênaltis. Ainda nos vestiários do Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, viram os primeiros momentos do segundo jogo do dia “torcendo” pela Coreia do Sul. O técnico Zlatko Dalic não escondia que os asiáticos seriam o rival ideal, mas rapidamente viu que seria o Brasil e garantiu que a Croácia está pronta.

“Se pudesse escolher o nosso rival nas quartas de final, seria a Coreia do Sul”, admitiu Dalic. “Mas, se o Brasil vier (o jogo ainda estava em andamento, com vantagem do time de Tite), estaremos prontos para dar o nosso melhor.”

Os jogadores da seleção croata começaram a deixar os vestiários exatamente quando o jogo do Brasil começava no Stadium 974 e no início eles até ensaiaram um discurso politicamente correto, pedindo para não dar sua opinião, antes que a partida dos brasileiros terminasse. Mas, com os gols de Vinícius Júnior e Neymar, com menos de 15 minutos de jogo, já sabiam que a seleção pentacampeã seria a rival.

“Nosso time sempre entrará em campo com a disposição e espírito de luta que demonstrou contra o Japão”, disse Perisic, já falando como será a postura da seleção na sexta-feira.

Ao lado de Modric, o meia estava em campo quando a Croácia enfrentou, e perdeu por 3 a 1, para a seleção brasileira, na abertura do Mundial de 2014, na Arena Corinthians. A dupla também foi vice-campeã mundial em 2018, na Rússia. E ele garante que os croatas chegam ainda mais fortes.

“Nossa equipe está ainda melhor”, garantiu Perisic. “Passamos por um processo de renovação, com a chegada de jogadores mais jovens, que somaram ainda mais qualidade à nossa equipe”, seguiu. “Estaremos preparados para fazer o nosso jogo.”

Herói da classificação croata ao defender três pênaltis cobrados pelos jogadores do Japão, o goleiro Dominik Livakovic – repetiu a proeza de outro goleiro croata, Danijel Subasic, que também defendeu três pênaltis em oitavas, contra a Dinamarca, na Copa da Rússia -, disse que “o Brasil tem um time incrível”, mas que os croatas têm seus pontos fortes para enfrentar qualquer seleção.

“A partir de amanhã, nosso técnico vai elaborar um plano de jogo e vamos cumpri-lo com todo empenho”, disse. “Cada jogo tem a sua história e precisa ser disputado para que ela seja escrita.”