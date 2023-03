Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com três décadas de experiência na comercialização de produtos para o diabetes, percebo que é visível o quanto a condição tem se espalhado ainda que em alguns casos possa ser evitada ou ao menos monitorada adequadamente para que seja menos impactante na vida das pessoas. No final de 2022 um relatório da Organização Panamericana de Saúde (Opas), apontou que o número de pessoas com diabetes nos últimos 30 anos na América triplicou. No Brasil, segundo a Vigitel, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde, existem cerca de 17 milhões de pessoas com a doença.

Sedentarismo, obesidade, hábitos e dietas pouco saudáveis estão entre fatores que podem desencadear o diabetes tipo 2, que é silenciosa, e que requer acompanhamento e monitoramento constantes. De acordo com a Opas, dois terços dos adultos no continente americano estão com sobrepeso ou são obesos. Cerca de 40% não praticam atividade física. Entre os jovens, 30% estão acima do peso. E, embora estes dados tenham levado a indústria farmacêutica brasileira a registrar um aumento de 19% na procura por medicamentos para controle do diabetes, só em 2021, segundo pesquisa da InterPlayers, a expansão no número de casos começou a ser preocupante até mesmo para quem atua no mercado relacionado à condição.

Nos 30 anos de atuação da Dassete Pharma, farmácia especializada na comercialização de produtos para o diabetes fundada no Paraná, há um ano com filial no Rio Grande do Sul e que está chegando a em Santa Catarina em 2023, acompanhamos de perto a evolução no número de casos refletida no aumento das vendas de medicamentos para o diabetes tipo 2 o que não é uma meta comercial a ser comemorado, mas um alerta sobre um problema de saúde pública. Mais do que vender remédio, nosso compromisso é com a qualidade de vida das pessoas e por mais que pareça antagônico enquanto empresa, nós estimulamos e promovemos ações pela saúde, buscando oferecer e apoiar eventos e iniciativas que levem informação e que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os remédios estão aí para serem aliados ao tratamento quando necessário, mas o melhor remédio para o diabetes ainda é a prevenção.

Luiz Alfredo S. Rodrigues é sócio-gestor da Dassette Pharma