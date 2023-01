Pxhere

Com o início de 2023, muitas pessoas estão com motivação extra para investir ou começar um novo negócio. Nem sempre quem se torna empreendedor está totalmente preparado para o desafio, mas com determinação, dedicação e disciplina é possível chegar onde se almeja. Para ajudar quem está começando, há alguns pensamentos e atitudes que podem ser praticados.

Esclareço, antes de tudo, que não há como existir um líder sem ser inspirador e motivador. A equipe é o reflexo do líder. Então, seja um líder determinado para ter uma equipe determinada, forte e vencedora.

Uma atitude de um empreendedor de sucesso é saber resolver problemas. Eles podem ser com algum fornecedor, um conflito na própria equipe ou até mesmo uma insatisfação do cliente. Nesses casos, cabe ao gestor entender e saber gerir, da melhor forma e com equilíbrio, os desentendimentos para minimizar os impactos focando na solução e não no problema. A gestão de conflitos é o processo em que um gestor atua na mediação de cenários onde há divergência entre duas ou mais pessoas dentro de uma empresa.

Outra estratégia para ter sucesso é criar um plano de negócios. Fazê-lo é antecipar situações e criar estratégias para lidar com elas. Modelos de negócios servem para começar um empreendimento e mantê-lo competitivo. O documento descreve o conceito do seu negócio, objetivos e os passos que devem ser dados para alcançá-los, diferenciais de mercado e viabilidade do empreendimento sob diversos pontos de vista estratégicos, mercadológicos, operacionais e financeiros.

O modelo tem planejamento para atividades como identificação dos potenciais consumidores, inserção no mercado, administração da operação e cálculo das finanças. Além disso, estima a viabilidade da empresa em cenários pessimistas e otimistas. Assim, erros que viriam da falta de análise podem ser descobertos.

Um pensamento que se deve ter em mente é como estruturar o negócio. Para isso, conheça o mercado, estude sobre ele, sobre a concorrência, informe-se sobre os riscos, fluxo de caixa, capital de giro, vendas e marketing. Além disso, contrate bons profissionais, deixe clara a responsabilidade e autoridade de cada um, energize seu time, faça sua equipe crescer e cresça ao lado dela.

Outra atitude que vemos em empreendedores de sucesso é saber a hora de pivotar e corrigir. O termo pivotar significa fazer uma mudança significativa no negócio, mudar algo que não estava dando certo ou testar novas estratégias. Com isso, o empreendedor pode usar os erros do passado como lição para acertar essas falhas.

Outra medida importante e que define o sucesso é ter disciplina. A motivação não vai estar todo dia batendo na sua porta, lembre-se de que é 10% motivação e 90% transpiração, mas a disciplina vai te “obrigar” a fazer o que deve ser feito e estava planejado. É o compromisso que estabeleceu com você mesmo! Muitas pessoas falham por não serem disciplinadas. Coloque isso como fator determinante para realizar a sua lista de metas a serem alcançadas.

Lembre-se que você precisa de duas coisas para fazer dar certo. Pessoas certas, mas não apenas isso. Precisa que elas estejam nos lugares certos. Você pode ter o melhor funcionário do mundo, mas se ele estiver no lugar errado, ele não funciona da melhor forma. Só assim o seu negócio vai funcionar.

Inclusive, saiba que não tem como viver de motivação. Você precisa acreditar em você e acreditar no que você está fazendo. Tenha uma ação, faça acontecer. Não apenas quando você estiver motivado, mas todos os dias.

(*) Leonardo Chucrute é Gestor em Educação, CEO do Zerohum, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.