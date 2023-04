Você é aquele tipo de profissional que trabalha incessantemente e está sempre com a cabeça pensando nos projetos profissionais? Não larga seu celular nem computador em momento algum? Você é o primeiro a chegar e o último a sair do seu trabalho? Você pensa a todo instante nas suas metas e prazos até mesmo durante a sua folga? Se respondeu sim para a maioria dessas perguntas, você está começando a ter hábitos de um profissional Workaholic.

Workaholic é uma pessoa que dá prioridade ao trabalho. O termo se caracteriza também como uma pessoa viciada em trabalho. Muitas pessoas têm a ideia de que ser um empreendedor de sucesso é não ter tempo para mais nada além do seu negócio. Abrir uma empresa não é fácil e, muitas vezes, exige um gasto de energia ainda maior tamanha a competição no mercado.

É algo normal querer focar nas tarefas, mostrar serviço e tentar adiantar ao máximo nossas atividades. Mas é muito importante prestar atenção, pois essas atitudes podem acabar impactando o desempenho, resultados e até mesmo o gerenciamento do tempo. Podem ainda levar a um alto nível de estresse, de motivação e acabar prejudicando a saúde mental.

É extremamente importante buscar sempre o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Uma coisa não deve prevalecer sobre a outra para que não haja perdas significativas na sua qualidade da vida. Muitos workaholics acabam até negligenciando a saúde.

Uma das causas de obsessão para micro e pequenos empresários são as incertezas inerentes ao empreendedorismo ou até mesmo inexperiência para gerir o negócio. O trabalho precisa ser visto como uma parte importante da vida que exige dedicação e comprometimento. Mas a sua vida não deve viver em função disso.

Uma dica de ouro é delegar tarefas aos seus colaboradores, assim não fica sobrecarregado. Caso seja apenas você no seu negócio tenha um planejamento e priorize as tarefas mais importantes. Busque ajuda de um profissional de saúde mental se perceber que não está sabendo lidar com as demandas.

Lembre-se que o sucesso tem a ver com a persistência diária naquilo que acredita. Mas você precisa se cuidar, tanto dos seus planos quanto dos projetos pessoais, para que a sua vida profissional e sua empresa sejam bem-sucedidas. Tenha foco, administre seu tempo e tudo vai dar certo.

(*) Leonardo Chucrute é Gestor em Educação, CEO do Zerohum, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.