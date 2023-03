PEQUENO COTOLENGO (foto: Franklin de Freitas)

Acolher e cuidar. Essas são as premissas de quem dedica a vida a estender a mão aos mais necessitados. Um dos trechos do Talmude, obra que reúne escritos sagrados para a religião judaica, ressalta, por exemplo, que “quem salva uma vida salva o mundo inteiro”. O trabalho milhares de voluntários e de entidades assistenciais, que acreditam no bem-querer, no carinho e na amizade ao próximo, é capaz de salvar vidas.

É o caso do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, que atende pessoas com múltiplas deficiências (motora e cognitiva) de todo o Paraná. Os assistidos, normalmente pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, abandono familiar, maus tratos ou asilados hospitalares, chegam até a instituição encaminhados pelo Ministério Público.

A instituição, segundo informações repassadas para esta reportagem, trabalha com três pilares fundamentais: acolhimento, por meio de oito casas lares, quatro grandes lares e uma unidade de cuidados prolongados integrados; educação, com a Escola Pequeno Cotolengo, que atende aos assistidos da organização, e é a maior do estado na modalidade de educação especial; e saúde, com o atendimento em 22 especialidades e áreas de atuação.

Da Itália para o mundo

O Pequeno Cotolengo surgiu na Itália no final do século 19 e se espalhou pelo mundo. O trabalho está presente em mais de 30 países. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo foi fundado em Curitiba em 1965. No último dia 25 de março completou 58 anos. Atualmente, recebe assistidos de todo o Paraná. A manutenção da obra é mantida, principalmente, por meio de doações. Cerca de 70% dos custos são cobertos por meio das contribuições ou com o que é arrecadado em eventos.

“Buscamos com as casas lares dar dignidade a todos que aqui encontram uma moradia. A educação vem para alegrar e fazer a diferença para essas 230 pessoas assistidas, que possivelmente não teria a oportunidade de participar de uma escola inclusiva, de uma escola especial, com um time de professores e educadores que faz a diferença”, afirma Carlos Thomazelli, gerente nacional e internacional de captação no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. “Nossas equipes de saúde estão sempre presentes nos lares. Todos os assistidos passam por cuidados regulares. Há uma evolução muito grande na saúde dessas pessoas. Muitas chegam debilitadas. São tratadas e conseguem ter uma vida digna.”

O Pequeno Cotolengo atende cerca de 230 pessoas. Os assistidos possuem múltiplas deficiências e antes de serem acolhidos estavam em situação de vulnerabilidade social, sofrendo maus tratos ou tinham sido abandonados pela família.

A entidade conta com o apoio de aproximadamente 120 voluntários, que atuam em trabalhos que vão desde serviços administrativos até marcenaria e costura. Os eventos realizados pela organização para arrecadar fundos são feitos por voluntários. A instituição tem cerca de 600 funcionários especializados em diversas áreas.

“Fazer o bem sempre, o bem a todos e o mal nunca a ninguém, como já dizia o nosso santo fundador, São Luís Orione.” Carlos Thomazelli, gerente nacional e internacional de captação no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. Thomazelli se refere ao sacerdote italiano que fundou a obra do Pequeno Cotolengo em 1899 e foi proclamado santo em 2004.

FICHA

Pequeno Cotolengo

Quando começou: 25 de março de 1965.

Forma de atuação: Voluntariado.

Quais são as ações praticadas: Acolhimento de pessoas em casas lares, educação e saúde.

Quantas pessoas atende: 230 pessoas de todo o Paraná em situação de vulnerabilidade social, abandono familiar, maus tratos ou asilados hospitalares.

Parceria com órgãos públicos: Com prefeituras e órgãos governamentais nas esferas federais, estaduais e municipais.

Como colaborar: As pessoas podem se voluntariar entrando em contato pelo telefone (41) 3314-1940 ou pelo e-mail voluntariado@pequenocotolengo.com.br. Também é possível participar do Dia da Acolhida, que ocorre sempre na segunda terça-feira de cada mês, a partir das 14 horas. Nesse dia, os visitantes podem conhecer a estrutura, áreas de atendimento, além de conversar com os assistidos.

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.