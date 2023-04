Integrantes da Associação Retalhos e Nós: atendimento em Curitiba e região metropolitana (foto: Acervo Retalhos e Nós)

Em meados de 2020, quando o Brasil já registrava centenas de mortes em decorrência do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, inúmeras ações de solidariedade surgiram pelo país. O então pouco conhecido vírus exigia muitos cuidados de prevenção. Itens como máscaras e álcool gel 70% e atos rotineiros de manter o distanciamento entre as pessoas, lavar as mãos e evitar tocar em objetos obrigaram os brasileiros e outros povos a mudar seus hábitos. Para suprir a dificuldade de se obter os produtos para se evitar o contágio, em junho de 2020, um grupo de amigas de Curitiba, sensibilizadas pela pandemia, se reuniu para entregar máscaras, itens de higiene pessoal, artigos de limpeza e peças como mantas, toucas, meias e lençóis, além de fraldas geriátricas, para pessoas idosas atendidas pelo Lar Iracy, na capital paranaense. Dessa primeira iniciativa surgiu a Associação Retalhos e Nós, que hoje atende Curitiba e região metropolitana, mediante parcerias com outras ONGs.

Como conta Rosa Malena, uma das fundadoras do grupo, para viabilizar a confecção das máscaras, a associação fechou parcerias com confecções para receber resíduos têxteis gerados por elas. “O que não esperávamos é que receberíamos toneladas de resíduos têxteis, suficientes não só para produzir máscaras de proteção contra a Covid, mas também úteis para produzir dezenas de outros itens para atender bebês, crianças, idosos, gestantes e moradores em situação de ruas”, afirma Rosa. “Diante de tanto tecido disponível para reuso, passamos a buscar costureiras voluntárias. Hoje, contamos com aproximadamente 30 mulheres dispostas a doar o seu tempo em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade.”

Desde 2021, a Retalhos e Nós já entregou cerca de 7 mil itens costurados pelas voluntárias do grupo. A maior parte foi para atender parcerias com outras ONGs que, por sua vez, redirecionam às pessoas atendidas por essas instituições. “Em quase três anos, nos conectamos com quase 50 instituições parceiras”, lembra Rosa. De acordo com ela, atualmente a Retalhos e Nós tem um objetivo socioambiental melhor definido do que no princípio, quando o público-alvo da entidade era mais abrangente. A associação utiliza os resíduos gerados pela indústria têxtil para suprir a escassez material das crianças e adolescentes da região metropolitana de Curitiba, atendimento que inicia já com as gestantes.

“As voluntárias se organizam individual ou coletivamente em tardes de costuras, a partir dos retalhos fornecidos. São confeccionadas toucas, mantas para bebês, cachecóis, roupas infantis, naninhas, cueiros, luvinhas e sapatinhos, sacolas, necessaries, brinquedos de pano, entre outros. As entregas são feitas sempre por meio de instituições parceiras, fortalecendo, assim, o terceiro setor e potencializando o alcance das comunidades vulneráveis”, diz Rosa.

As costureiras que são voluntárias na associação são carinhosamente chamadas de fadas. Como nos contos infantis, as fadas da Retalhos e Nós são capazes de mudar uma realidade transformando trapos e retalhos em lindas peças.

“Me encantei com a possibilidade de agir reaproveitando resíduos, dando-lhes novas e importantes funções. Uma verdadeira corrente de doações. Tudo feito pensando no melhor aproveitamento dos retalhos que por nós são unidos com criatividade e dedicação. Num clima de companheirismo, aprendizado, troca e muito amor.” Beatriz Serrat, cofundadora da Associação Retalhos e Nós.

Ficha

Associação Retalhos e Nós

Quando começou: Projeto foi criado em 27 de junho de 2020.

Forma de atuação: Voluntariado.

Quais são as ações praticadas: Doação de itens de vestuário para bebês e crianças confecionados pelas voluntárias do grupo.

Quantas pessoas atende: A associação produz os itens e repassa à entidades que fazem o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Parceria com órgãos públicos: Não há.

Como colaborar: O projeto aceita doações de tecidos, aviamentos para costura, zíperes, enchimentos, alças para sacolas, fios, linhas, lãs, itens de costura em geral e a ajuda de voluntários para auxiliar na parte administrativa, comunicação, separação de tecidos, corte, desenho, pintura e costura. Interessados podem entrar em contato por meio do Instagram ou Facebook (@retalhosenos) ou pelo email retalhosenoscwb@google.com.

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.