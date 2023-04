Cena do “Dia Mágico” da Associação Amigos do Noel: ação ocorre, em média, dez vezes por ano (foto: divulgação)

A magia do Natal é contagiante. Possivelmente é a data mais celebrada no país. O apelo ao consumo também é grande. O vale tudo para conquistar o consumidor, que busca presentear familiares e amigos, é acirrado. É a melhor época para o comércio. Preparativos para a ceia natalina e para a tradicional troca de mimos custam milhões de reais aos bolsos dos brasileiros. Mas uma parcela significativa da população do país não tem recursos para aguardar a chegada do Papai Noel e seu saco recheado de presentes. O bom velhinho, infelizmente, não vai à casa de todos os brasileirinhos.

Em 2016, um grupo de pessoas lideradas por Will Tavares resolveu agir para levar um pouco de alegria às crianças e adolescentes moradores do bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A ideia foi promover uma festa de Natal na região. Um dia com muita alegria e diversão. A partir dessa iniciativa, o projeto foi ganhando corpo e foi fundada a Associação Amigos do Noel, que atualmente atende diversas comunidades da capital.

O sucesso da empreitada atraiu novos voluntários. E diante do desafio de levar alegria a mais gente, a direção da entidade resolveu estender a magia do Natal para o ano todo. Foi criado o projeto Um Dia Mágico, que ocorre, em média, dez vezes por ano em diversas comunidades carentes de Curitiba. Para a realização da festa é armada uma tenda e são disponibilizadas várias atrações e oficinas, como: mágico, palhaços, bolhas de sabão gigante, camarim de pintura de rosto, escultura de balões, cabelo maluco, pulseiras, infláveis, cama elástica, alimentação e bebidas. “Tudo pensando com carinho para alegrar e tornar mágico o dia para as crianças”, afirma Jessika Tavares, fundadora da Associação Amigos do Noel.

O projeto é mantido por meio de contribuições voluntárias, com a venda de rifas, recursos arrecadados com a organização de bazares e doações. “O voluntariado dentro do Amigos do Noel é um compromisso firmado por pessoas que buscam fazer o bem a quem mais precisa. De maneira individual, cada um buscando o que lhes falta preencher dentro de si. O Amigos do Noel faz com que tenhamos momentos alegres, divertidos, emocionantes e de reflexão. Com toda certeza é um trabalho que muda muitas vidas e principalmente as nossas quanto voluntários”, conta Amanda Bortolini de Andrade, voluntária na associação desde 2021.

Outras ações

A Amigos do Noel também realiza outras ações durante o ano. Um exemplo foi a realizada em fevereiro último, quando em parceria com outras associações, entregou material escolar arrecadado em campanhas para cerca de 70 crianças moradoras do bairro Parolin.

Como gostam de frisar os participantes da associação: “Todo dia é um ótimo dia para começar a mudar o mundo.”

Frase

“O Amigos do Noel nasceu a partir da ideia de levar mais amor, diversão e alegria para as crianças. E nesta caminhada estamos aprendendo a cada dia a nos tornar seres humanos melhores e a descobrir que, na verdade, a nossa recompensa não há dinheiro no mundo que pague, pois ver cada sorriso com o que conseguimos proporcionar é inexplicável.” Will Tavares, fundador e presidente da Associação Amigos do Noel.

FICHA

Associação Amigos do Noel

Quando começou: Em 2016.

Forma de atuação: Voluntariado.

Quais são as ações praticadas: Organiza durante o ano várias edições do projeto Um dia Mágico, campanhas para arrecadar material escolar, alimentos para cestas básicas, entre outras.

Onde atende: Curitiba.

Parceria com órgãos públicos: Não há.

Como colaborar: Aceita colaboração de voluntários. Os interessados podem entrar em contato por meio dos perfis da ONG no Facebook e Instagram (@amigosdonoelcwb).

