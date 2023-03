ONG TETO CONSTROI CASAS NA OCUPAÇAO 29 DE OUTUBRO (foto: Franklin de Freitas)

“Essa obra significa tudo pra gente. Os benefícios que a obra trouxe foram muito bons para a comunidade da Favorita. A gente conseguiu com esse espaço trazer cursos e reforço escolar para as crianças”, afirma Maria da Conceição Santos Fiuza, presidente da Associação dos Moradores da Comunidade Favorita, em Araucária. Segundo ela, antes de ter a sede construída pela Teto Brasil no Paraná, a associação perdeu a doação de equipamentos que seriam usados em cursos que poderiam beneficiar as 1.200 famílias em situação de vulnerabilidade que vivem na região. O trabalho na Comunidade Favorita levou três meses entre a realização do diagnóstico, ouvir a opinião dos moradores e a entrega da obra.

Este é um exemplo das inúmeras ações organizadas pelo Teto Brasil, que faz parte da Techo, instituição criada no Chile há 25 anos e presente em 18 países da América Latina. A Teto Paraná existe desde 2015 e atua, principalmente, na Região Metropolitana de Curitiba. A entidade mobiliza voluntários para, ao lado de moradores de comunidades precárias, construir moradias e outros tipos de edificações para proporcionar melhorarias de habitação nas regiões atendidas.

“A Teto constrói moradias de emergência que são em madeira. Uma moradia que a gente constrói em dois dias. Atuamos em situações de extrema emergência para as famílias atendidas”, afirma a arquiteta e urbanista Nataly Almeida Augusto, gestora de sede da Teto Brasil no Paraná. “Desde que a entidade chegou ao Brasil, tivemos diversos desafios na organização para se manter, para continuar existindo, para crescer, para continuar impactando”, conta Nataly.

Fazendo a diferença

De acordo com informações da entidade, até dezembro de 2021 haviam sido construídas em todo o país 4.587 moradias emergenciais e 178 projetos de infraestrutura comunitária. No Paraná, foram 458 moradias foram erguidas em 20 comunidades e 42 projetos de infraestrutura comunitária foram implementados, que beneficiaram cerca de 3 mil pessoas.

“Fazemos um diagnóstico inicial para entender o território que será beneficiado. Fazemos uma visita à região, estudamos a demanda e verificamos se é possível atuar legalmente na comunidade. A partir desse diagnóstico, conseguimos entender qual projeto, qual será a nossa atuação e se faz sentido estarmos ali”, afirma Nataly. “Uma equipe é destinada a ouvir as demandas dos moradores da comunidade que poderá ser beneficiada. A partir dessa escuta, conseguimos ter uma ordem de prioridade, fazer o planejamento de um projeto que gostaríamos de entregar, de construir. E sempre em conjunto com os voluntários. Para realmente conseguir entregar algo efetivo pra esse território.”

A Teto Brasil é uma organização que funciona por meio de doações. A ONG lança campanhas nacionais para a arrecadação de fundos todos os anos. Mais informações no site da entidade: teto.org.br.

“Estudei em universidade pública e sempre estudei em escola pública. Acredito que eu posso reverter para a sociedade algo que veio de um ensino que eu tive gratuito e de qualidade.” Nataly Almeida Augusto, gestora de sede da Teto Brasil no Paraná

FICHA

Teto Brasil

Quando começou: Atua no Paraná desde 2015.

Forma de atuação: Voluntariado.

Quais são as ações praticadas: Construção de moradias e de projetos de infraestrutura comunitária.

Quantas pessoas atende: Já ergueu 458 moradias e implementou 42 projetos de infraestrutura comunitária.

Parceria com órgãos públicos: Não há.

Como colaborar: O projeto aceita ajuda de voluntários e doações de dinheiro. Interessados podem entrar em contato por meio do site teto.org.br.

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.