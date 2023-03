Divulgação / Acervo Passos da Criança

Quem já assistiu a uma apresentação da banda Princesas do Ritmo em shows por várias regiões de Curitiba talvez não saiba que o grupo surgiu graças a uma ação voluntária na Vila Torres, em 2019. As sete meninas adolescentes (Elisa, Sabrina, Geovana, Jamile, Maiara, Poliana e Camila) tiveram suas vidas transformadas pela percussão. Ao som do repilique, da caixa, do timbau e dos surdos, a Princesas do Ritmo vai conquistando seu espaço e marcando presença na cena musical curitibana. Para quem ficou curioso, a banda tem perfil do Instagram (princesasdoritmocwb).

“Quando as meninas chegaram, elas sequer se reconheciam como pretas. O trabalho que desenvolvemos com elas, que já são ex-educandas, contribuiu muito não apenas para o processo de racialização das meninas, mas também na construção e materialização do sonho de serem artistas de percussão”, conta Cristiane Faria Honório, coordenadora da ONG Passos da Criança.

A entidade realiza diariamente ações para o desenvolvimento integral de cerca de 60 crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, moradores da comunidade Vila Torres. Os jovens têm acesso a atividades de artes, cultura, esporte, educação e lazer. As famílias também são atendidas.

História

A Passos da Criança foi criada em 2004 por Adilson Pereira de Souza. Quando criança, Souza viveu em situação de rua dos 5 aos 15 anos. Após ser abrigado em uma instituição de acolhimento e alfabetizado aos 16 anos, ele se tornou educador social e fez faculdade. Souza decidiu colocar em prática ações para que crianças e adolescentes da comunidade tivessem mais oportunidades. Ele reuniu amigos, familiares e lideranças locais e assim surgiu a Passos da Criança, que há 19 anos trabalha na defesa, garantia e promoção de direitos, e no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Mensalmente, entre 200 e 300 pessoas são beneficiadas pelos projetos desenvolvidos pela ONG voltados à comunidade da Vila Torres. Ações como: adolescer; acompanhamentos psicossociais; gestação em harmonia; primeiros passos; yogaterapia; percussão; carrinho fantástico; atendimentos socioassistenciais; e alimentação.

Voluntariado

Hoje, a instituição tem 24 profissionais de diferentes áreas contratados. Parte dos recursos arrecadados pela Passos da Criança vem da captação de recursos por meio de editais, campanhas e doações de pessoas e empresas.

“Por longos anos, a Passos contou única e simplesmente com a voluntariedade das pessoas que doavam parte do seu tempo para o trabalho social com as crianças. “Temos um programa de voluntariado. Quem tiver interesse pode entrar em contato nas nossas redes sociais (@passos.crianca). Também aceitamos doações de alimentos ou dinheiro. Também é possível que empresas apoiem a ONG. Todas as informações de como ser um apoiador da entidade estão nas nossas redes sociais ou no site (passosdacrianca.org.br)”, diz Cristiane.

Frase de destaque

“A Passos da Criança tem sua trajetória ‘alicerçada’ pelo trabalho voluntário, que oxigena as atividades, gera encantamento nas crianças e traz vida para a organização.” Cristiane Faria Honório, coordenadora da ONG Passos da Criança.

FICHA TÉCNICA

Passos da Criança

Quando começou: Projeto foi criado em 2004.

Forma de atuação: Voluntariado.

Quais são as ações praticadas: Atividades de artes, cultura, esporte, educação, lazer, acompanhamentos psicossociais, gestação em harmonia, primeiros passos, yogaterapia, percussão, carrinho fantástico, atendimentos socioassistenciais e alimentação.

Quantas pessoas atende: 60 crianças e adoslecentes e cerca de 200 moradores da Vila Torres.

Parceria com órgãos públicos: Sim, por meio da participação de editais lançados pela prefeitura de Curitiba e governo do estado.

Como colaborar: O projeto aceita ajuda de voluntários e a doação de recursos. Interessados podem entrar em contato por meio das redes sociais da ONG (@passos.crianca) ou pelo site passosdacrianca.org.br.

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.