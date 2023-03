Crianças atendidas pelo projeto Pinguinho de Tinta: foco é nos estudantes de comunidades (fotos: Roberto da Motta / Pinguinho de Tinta)

“Uma ideia puxa outra” e a “união faz a força” são velhos chavões presentes no dia a dia de quem faz voluntariado social no Brasil. Seja por enxergar uma situação desoladora e sonhar em tirar o sofrimento do próximo, seja em buscar apoio de quem já doa um pouco do seu tempo para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade para tocar um projeto social que vai fazer a diferença na vida de alguém. Foi assim que nasceu o projeto Pinguinho de Tinta. Soraya da Motta, a idealizadora, conta que ouvindo experiências de voluntárias do Projeto Brasil sem Frestas, também de Curitiba, narrando as dificuldades das famílias, ela percebeu que estas mal tinham o que comer. “Imagine comprar material escolar, pois a educação é o caminho para tirar essas crianças da situação de vulnerabilidade.”

O projeto atende estudantes do ensino fundamental e médio de Curitiba e região metropolitana. Um centro comunitário ou um projeto de apoio é acionado pela equipe e uma listagem de alunos é solicitada. Com os nomes em mãos, a entrega é marcada para um fim de semana na comunidade.

O Pinguinho de Tinta começou na capital paranaense no final de 2018 para atender os estudantes para o ano letivo de 2019. Soraya lembra que a expectativa era arrecadar material escolar para 90 estudantes moradores do bairro da Caximba. “Divulguei em minha rede social para os amigos e, para minha surpresa, arrecadei 389 kits”, diz Soraya. Nestes cinco anos de atividade do Pinguinho de Tinta, o projeto entregou 5.583 kits em comunidades de Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Campo Magro, Colombo e Almirante Tamandaré.

“Com o passar do tempo, ampliamos o número de estudantes atendendo em diferentes comunidades. Surgiram voluntários. Credenciamos pontos de entregas em toda Região Metropolitana de Curitiba. Padronizamos os kits de entregas em dois modelos (ensino fundamental e médio)”, afirma Soraya. “Hoje temos apoio de projetos que costuram estojos e ecobags, como os projeto Retalhos e Nós e Bonequeiras sem fronteiras, e voluntárias.”

Soraya lembra que o apoio que recebeu neste tempo foi fundamental para ampliar o atendimento a estudantes de comunidades mais pobres da cidade. Apoio como o da família de Ildefonso Alessi, no bairro Abranches, que cedeu uma área de sua casa para estocar o material e para os voluntários montarem os kits. “Como minha casa é pequena para montar e armazenar os kits, a família Alessi nos cedeu espaço em sua casa. Sem este espaço, não teríamos como ampliar o número de estudantes atendidos.”

O Pinguinho de Tinta aceita a doação de materiais escolares novos e seminovos, exceto livros e apostilas didáticos. O projeto busca também o apoio de comerciantes para instalar caixas de arrecadação. “Precisamos de voluntários para a confecção de estojos e para a triagem e montagem dos kits. Doação de mochilas é muito importante”, afirma Soraya.

“Nosso objetivo é dar ferramentas que empoderem esses estudantes, mostrando que o futuro só melhora pelo caminho da educação. Sozinhos somos um pinguinho, mas juntos formamos um oceano de esperança.” Soraya da Motta, fundadora do projeto Pinguinho de Tinta.

FICHA

Pinguinho de Tinta

Quando começou: Em 2018.

Forma de atuação: Voluntária. Costureiras produzem estojos e ecobags em casa. Pontos de Entrega são colocados comércio e escolas. Voluntários montam os estojos. Pessoas compartilham campanhas para arrecadar material.

Quais são as ações praticadas: Distribuição de material escolar a estudantes.

Quantas pessoas atende: Em cinco anos de atividade, o projeto entregou 5.583 kits com material escolar para estudantes moradores de comunidades da Grande Curitiba.

Parceria com órgãos públicos: Não há.

Como colaborar: Interessados podem entrar em contato por meio das redes sociais da ONG no Instagram (@projetopinguinhodetinta), Facebook (Projeto Pinguinho de Tinta) ou pelo WhatsApp (41 99187-1020).

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.