Aula de robótica dentro do Projeto Dorcas: atividades no contraturno escolar em Almirante Tamandaré (foto: Sirlei Herpich / Projeto Dorcas)

Adriano Trarbach chegou ao Projeto Dorcas com 9 anos. Lá, aprendeu a tocar flauta doce. O talento do menino não passou despercebido pelas professoras do Projeto Música no Bairro, programa que integra o Dorcas e ensina música gratuitamente para crianças e adolescentes. Hoje, com 22 anos, Trarbach mora em Hamburgo, na Alemanha, onde estuda graduação em música e integra a orquestra Publikumsorchester, do Elbphilharmonie Hamburg, um dos mais importantes centros musicais europeus.

O músico, como a maioria das crianças e adolescentes atendidos pelo Dorcas, é oriundo de comunidades pobres de Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. O projeto teve início em 1995, atendendo informalmente pessoas que iam pedir ajuda para ter acesso a itens básicos na Comunidade Luterana do Redentor, localizada no Centro da capital paranaense. Ao verificar a origem dos assistidos, os idealizadores do Dorcas constataram que a maioria era de Almirante Tamandaré. Com isso, optaram por instalar em 1996 o projeto naquela cidade para desenvolver um trabalho de assistência social mais próximo e efetivo.

Em 2010, o Dorcas passou a ser administrado e mantido pela Associação Evangélica Cristo Redentor (AECRI), entidade privada e sem fins lucrativos. Também deixou de ser basicamente assistencialista, assumindo um caráter pedagógico. “Alicerçada na fé cristã, sua missão é atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e auxiliá-las em suas necessidades básicas para que ganhem qualidade de vida, esperança e dignidade”, conta Darclê Westphal da Cunha, coordenadora do Projeto Dorcas. “Ao oferecer atividades pedagógicas, artísticas, culturais e esportivas, de forma continuada e planejada, buscamos promover o desenvolvimento integral (físico, psicológico e espiritual) dos jovens.”

As atividades são oferecidas durante o contraturno escolar, de segunda a sábado, para 300 crianças e adolescentes, de 4 a 21 anos. Eles recebem quatro refeições diárias, têm aulas de reforço escolar, música, educação artística, esportes, escotismo, robótica e empreendedorismo.

“O Dorcas conta com um corpo técnico qualificado, composto por profissionais da área de serviço social, música, esportes e artes, além de um grupo de voluntários e parceiros. Com persistência, dedicação e muito amor, nossa meta é continuar evoluindo para promover educação de qualidade, cidadania, bem-estar e melhores perspectivas na transformação de vidas”, afirma Darclê.

Nos 27 anos de existência, o projeto atendeu cerca de 4.700 crianças e adolescentes e suas famílias. A assistência atende a Política de Assistência Social em sua proteção básica, realizando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e tem por objetivo promover atenção integral a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de Almirante Tamandaré.

“Dar amor e educação a quem precisa. Ser agente de transformação social. Promover a inclusão social e o desenvolvimento integral.” Esses são os pilares nos quais o Projeto Dorcas se apoia.

“A intenção é ressignificar as adversidades e desenvolver as potencialidades e o protagonismo na vida dos jovens.”

Darclê Westphal da Cunha, coordenadora do Projeto Dorcas.

FICHA

Projeto Dorcas – Associação Evangélica Cristo Redentor

Quando começou: 1996, em Almirante Tamandaré.

Forma de atuação: Equipe própria e voluntários.

Quais são as ações praticadas: Atividades pedagógicas, artísticas, culturais e esportivas.

Quantas pessoas atende: 300 crianças e adolescentes entre 4 e 21 anos.

Parceria com órgãos públicos: Sim.

Como colaborar: Aceita doações e colaboração de voluntários. Interessados podem entrar em contato pelo celular (41) 99872-6445. Para conhecer um pouco do trabalho, acesse o perfil do projeto no Instagram (@dorcaspro_).

O projeto Rede do Bem

Para comemorar os seus 40 anos, o Bem Paraná criou o projeto Rede do Bem, que vai reunir o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade.