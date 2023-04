Divulgação/assessoria de imprensa

No fundo, sempre desejamos passar uma boa impressão e isso se aplica também ao nosso hálito, quando vamos falar com as pessoas, por exemplo. Mas e quando nossos sentidos pregam peças na gente? Aquela sensação de amargor na boca pode nos fazer imediatamente considerar que estamos com mau hálito.

A chamada “boca amarga”, tem várias causas, mas que não necessariamente estão ligadas ao mau hálito. A dra. Cláudia C. Gobor, especialista em halitose, explica que, em muitos casos, não é um motivo para se preocupar com o hálito.

“Após três ou quatro horas, ou dependendo do seu metabolismo, que você comeu algo principalmente pela manhã, é comum sentir um gosto amargo na boca”, explica a especialista. Isto porque o paladar foi alterado e reflete no gosto que a pessoa está sentindo.

Por isso, não é motivo para ficar com inseguranças, já que não passa de uma sensação normal, mas é importante ficar atento aos demais sinais.

“Se essa sensação de amargor aparece em um tempo muito pequeno, de uma hora ou uma hora e meia, e recorrentemente. Então, talvez, esse gosto desagradável possa estar relacionado ao mau hálito”, esclarece a doutora.

Nestes casos, a boca amarga pode ser uma consequência da má higiene bucal, da boca seca – que ocorre por conta da pouca produção de saliva, alterando o PH da boca e proliferando as bactérias -, da gengivite, halitose ou até mesmo em decorrência de algum medicamento que o paciente está tomando.

“Quando isso estiver acontecendo ou se estiver com dúvidas e deseja sanar todas, vale marcar uma avaliação de hálito com um dentista capacitado a diagnosticar e tratar corretamente essas alterações”, conta Cláudia.