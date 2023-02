Reprodução/Site Acorda Cinderela

De acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no primeiro semestre de 2022, 29.285 meninas ou mulheres foram vítimas de estupro no Brasil, o que representa uma média de 01 caso a cada 09 minutos.

Atenta aos índices de golpes e estupros induzidos pelo uso de drogas ilícitas, chamado popularmente de “Boa Noite Cinderela”, especialmente durante as comemorações de Carnaval, a Colabore com o Futuro, negócio social voltado a facilitar a participação popular nas decisões envolvendo a saúde no Brasil reforça a Campanha Acorda Cinderela! voltada a alertar para como prevenir e o que fazer em caso de ter sido vítima do golpe do “Boa Noite Cinderela” ou de outras drogas de estupro, como o uso de gases tóxicos nos carros de aplicativos, por exemplo.

O movimento, lançado oficialmente em julho, conta com Cartilha e vídeos explicativos disponíveis no YouTube e propõe medidas preventivas às autoridades, tais como que os medicamentos usados para esses crimes tenham cor, cheiro e gosto, já que hoje são transparentes inodoras e sem gosto; que golpes por “drogas de estupro” sejam considerados crime e, ainda, sensibilizar boates e bares a ajudar a levar informação utilizando placas informativas e servindo drinks em copos com tampa aos clientes que solicitarem.

Todas as informações estão concentradas no site da campanha juntamente com um Manifesto, para que possa fortalecer ainda mais a voz da população no engajamento dos parlamentares em medidas que contribuam para a inibição e prevenção das ocorrências, bem como proteção às vítimas, que não são não apenas mulheres, uma vez que adolescentes independente do gênero, homens e idosos também integram as estatísticas. Até o momento, cerca de 4.200 assinaturas já foram alcançadas, a meta é atingir 5 mil.

Orientar para a importância de denunciar e disponibilizar conteúdo dirigido às vítimas também faz parte da campanha. “A vítima, muitas vezes se sentido culpada devido ao constrangimento e à falta de clareza quanto à sucessão dos fatos, não registra queixa na polícia. O Acorda Cinderela, além do caráter preventivo tem também a missão de acolher e esclarecer à vítima que ela não é culpada de nada e que se reportar o crime o autor será responsabilizado por seus atos”, ressalta a co-fundadora da Colabore com o Futuro, especialista em mobilização social, Carolina Cohen.

​Sobre a Colabore com o Futuro e demais causas:

A participação popular é fundamental para as ações da Colabore com o Futuro. Desde a fundação em 2017, a Colabore com o Futuro já ampliou o acesso à saúde e qualidade de vida de mais de 12 milhões de brasileiros, ouvindo as demandas da população e engajando os parlamentares em novas leis que atendam a essas necessidades, assim como o direcionamento dos investimentos públicos ao carecimento de cada região do País, contribuindo, ainda, para inclusão de novos tratamentos no rol obrigatório dos planos de saúde e medicamentos oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).