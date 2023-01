Uma estimativa aponta que 30 milhões de pessoas sofrem do mal (Pixabay)

Os dias mais quentes do verão podem dificultar ainda mais a vida daqueles que sofrem com a enxaqueca. E não são poucos os que enfrentam os desafios dessa doença. Conforme a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a dor de cabeça é a sétima doença mais incapacitante do mundo e só no Brasil, 140 milhões de pessoas convivem com ela, e, dessas, 30 milhões sofrem de enxaqueca.



E em dias muito quentes a incidência da doença parece aumentar devido a presença da luminosidade, que funciona como um estopim para as crises. Além disso, com o calor, muitas pessoas com enxaqueca consomem menos água e desidratam, facilitando a ocorrência das crises que, muitas vezes, chegam a ser incapacitantes, conforme explica a coordenadora do Serviço de Neurologia do Pilar Hospital, a médica neurologista Ana Carolina Dalmônico.



“A enxaqueca é uma dor de cabeça que lateja ou pulsa e que ocorre com frequência em um dos lados da cabeça, e pode ser acompanhada de náuseas e vômitos. Em muitos casos ela chega a incapacitar a pessoa durante as crises, provocam idas mais frequentes ao Pronto Socorro, além dos prejuízos financeiros também, já que o paciente acaba perdendo dias ou várias horas de trabalho”, comenta a especialista.



Segundo a neurologista, as pessoas com a doença sentem desconforto com a luz ou barulho e a dor pode durar de quatro horas até três dias, além de seguir um padrão de repetição por diversas vezes ao longo da vida. Infelizmente ainda não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível reduzir os sintomas e a incidência das crises. “Temos boas opções medicamentosas que oferecem uma ação rápida e eficaz para fazer cessar a crise em algumas horas. Quando o paciente tem crises frequentes, ou seja, mais de três crises no mês, é preciso fazer um tratamento preventivo. E precisa de acompanhamento médico especializado, pois a automedicação com o uso excessivo de analgésicos pode diminuir a eficácia do tratamento”, diz a especialista.



Além desses cuidados, Ana Carolina recomenda, nos dias mais quentes, que quem tem predisposição às crises de enxaqueca, tome cuidados adicionais, como aumentar a ingestão de líquidos, proteger os olhos com óculos e sol. “Além disso, é importante cuidar da alimentação, evitando alimentos que possam desencadear as crises, como chocolate, bebidas alcoolicas, alimentos gordurosos e sempre procurar auxílio médico se as crises estiverem mais frequentes ou a intensidade da dor aumentar”, conclui.



Localizado no bairro Bom Retiro, em Curitiba, o Pilar é referência em procedimentos de alta complexidade com o seu moderno centro cirúrgico, que traz equipamentos de ponta. A infraestrutura inclui ainda uma Unidade de Atendimento 24 Horas para o acolhimento de qualquer tipo de urgência e emergência e um centro médico voltado para consultas.



Um diferencial é o investimento constante em padrões rígidos de qualidade, que garantem o bom funcionamento de todos os processos hospitalares. A empresa possui o selo “Nível III – Acreditado com Excelência”, ponto máximo da certificação de qualidade hospitalar outorgada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) por meio de avaliação do Instituto de Planejamento e Pesquisa para a Acreditação em Serviços de Saúde (IPASS).