Foto: Divulgação Hospital INC

O Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) reuniu mais de 100 estudantes de Medicina de todas as faculdades e universidades de Curitiba num grande encontro anual da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia (LANNc – INC). Há 13 anos, essa iniciativa é promovida na instituição, que abre as portas para compartilhar conhecimento e sua expertise no atendimento de pacientes neurocirúrgicos e neurológicos de alta complexidade. O encontro ocorreu na sede do hospital, no bairro do Campo Comprido, nos dias 11 e 12 de abril, com uma programação de palestras e de um processo seletivo para dez vagas de estágio no hospital.

“Nos últimos 20 anos, o INC vem mantendo diversas ações voltadas para a educação, como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, produção e publicação de livros, formação técnica de profissionais da área da saúde, além do programa de Residência Médica, que é referência no Brasil e América Latina. O encontro com os estudantes e a liga acadêmica é mais uma ação da instituição voltada para o ensino”, explica o neurocirurgião André Giacomelli, diretor Técnico do Hospital INC, e responsável pela fundação da liga acadêmica no ano de 2010.

De acordo com o neurocirurgião, a liga tem o objetivo de proporcionar aos estudantes de Medicina de Curitiba a oportunidade de aprendizado, téorico e prático, nos campos da Neurologia e Neurocirurgia, dentro do Hospital INC: observação de neurocirurgias e no pronto atendimento neurológico, hemodinâmica (neurocirurgia endovascular), ambulatório da dor, ambulatório de neurologia geral e especialidades, neuroimagem, aula de neuroanatomia, Doppler transcraniano, entre outras.

A Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia ainda incentiva a produção científica e de capítulos de livros – já foram feitos nove livros – e também busca envolver os estudantes em eventos nacionais, como o Interligas Brasileiro de Neurocirurgia (IBN), que tem a Academia Brasileira de Neurocirurgia como parceira.